 The Good, The Bad & The Queen: l'état des nations britanniques post-Brexit selon Damon Albarn... 

Alain Brunet

La Presse La Presse Suivre @ABAlainBrunet

Piloté par le songwriter et multi-instrumentiste Damon Albarn (Blur, Gorillaz, etc.), le supergroupe The Good, The Bad & The Queen lance un deuxième opus, 11 ans après le premier - e quartette est aussi constitué du batteur Tony Allen (Fela Kuti, etc.), du bassiste Paul Simonon (The Clash) et du guitariste Simon Tong (The Verve).