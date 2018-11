Le Vent du Nord et De Temps Antan: supergroupe trad keb ****

D'aucuns conviennent que Le Vent du Nord est le groupe de pointe en trad keb franco. On sait aussi que le trio De Temps Antan, né de la cuisse de la Bottine souriante, longtemps le vaisseau amiral du genre en Amérique francophone, ne donne pas sa place.

Entre Le Vent du Nord et De Temps Antan, les collaborations ont été spontanées, heureuses, fructueuses. L'étape suivante consistait à enregistrer un album commun et à mettre sur pied une tournée afin d'incarner sur scène cette matière neuve.

Arrangées pour huit chanteurs et multi-instrumentistes, ces 11 chansons et pièces instrumentales constituent un répertoire inédit et posent une nouvelle pierre à l'édifice trad contemporain.

On connaît l'ouverture d'esprit de ces musiciens et chanteurs chevronnés, on sait leur désir de créer les prolongements nécessaires à la vivacité trad, à ses innovations contemporaines.

Depuis plusieurs années, ils ont intégré l'attitude rock des Pogues et de Lúnasa, une certaine pesanteur dans le rythme, mais aussi une réelle sophistication des structures compositionnelles et des progressions harmoniques inspirées de la modernité classique ou jazzistique.

Les parties chorales y sont superbement exécutées et on retient Rose, véritable avancée polyrythmique dans le monde trad, super groove porté par une déclamation bien sentie de notre Michel Faubert.

* * * *

TRAD KEB FRANCO. Notre album solo. Le Vent du Nord et De Temps Antan. La Compagnie du Nord.