Vince Staples: fiction FM à Long Beach

Kenny Beats en est le réalisateur principal, auquel se joignent Hagler, Cubeatz et Killa Graham. On retient aussi les apparitions de Kamaiyah, E-40, Jay Rock, Kehlani, Earl Sweatshirt, Buddy et Tyga. Essentiellement électronique, le beatmaking y est minimaliste, sauf exception.

En fait, le son de FM ! ne diffère pas (ou si peu) de ce qu'on connaît de Vince Staples, dont l'environnement sonore est essentiellement conçu pour servir le verbe. Plus précisément, il a conçu cet opus comme la prise de contrôle d'une station de radio, avec les interventions récurrentes de Big Boy, un animateur vedette de Los Angeles, intermèdes et habillages typiquement FM en prime.

Cette trame théâtralisée se veut un vecteur des thématiques choisies par cet auteur de grand talent en plus d'être un redoutable rappeur : suspicion, mémoire des connaissances et amis disparus prématurément, tribunes téléphoniques radiophoniques gorgées d'humour absurde mais aussi d'humour noir, parties de plaisir sur fond de violence armée et autres déchaînements estivaux.

À l'évidence, la lumière éclatante de Long Beach et le soleil de plomb ne peuvent écarter les ténèbres de cette réalité sociale... Le narrateur se plante dans le décor et ne fait pas la morale. Il observe, ressent, décrit, dépeint, frappe dans le mille.