Portraits: Songs of Joni Mitchell

Des musiciens cruciaux du jazz l'ont accompagnée au court de sa carrière, de Wayne Shorter à Jaco Pastorius en passant par Pat Metheny.

Une part importante de son corpus chansonnier a été jazzifiée au cours des quatre dernières décennies, et... voilà qui justifie amplement l'enregistrement de cet opus par la pianiste Marianne Trudel et la chanteuse Karen Young.

La formule piano-voix est à la fois modeste et risquée dans ce contexte : ces grandes chansons sont mises à nu, servies sans arrangements. Les interprètes québécoises peuvent néanmoins s'appuyer sur des chansons fabuleuses : Man from Mars, Both Sides Now, Cherokee Louise, California, The Dry Cleaner from Des Moines, etc.

Et puisque ces interprètes maîtrisent ce répertoire et sont parmi nos jazzwomen les plus accomplies, le risque en valait la chandelle. Karen Young y incarne superbement l'esprit et le style de Joni Mitchell sans se dénaturer pour autant.

De son côté, Marianne Trudel suggère beaucoup plus qu'un accompagnement à sa collègue ; les improvisations, extrapolations harmoniques et ornementations ici offertes s'avèrent à la fois sobres, respectueuses et très créatives. Joni Mitchell sera sûrement contente si cet enregistrement parvient à ses oreilles.