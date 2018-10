Son compatriote Luca Guadagnino en a signé la nouvelle réalisation. Plus long que l'oeuvre originelle, le second Suspiria polarise la critique... Qu'en est-il de la b.o.?

Rien à voir avec le prog/space rock du groupe italien Goblin, recruté à l'époque par Argento. Thom Yorke s'est ainsi efforcé de présenter un paysage complet afin de servir les images de son employeur, explorant tous ses acquis.

À travers ces 80 minutes 15 secondes d'ambiances bruitistes, de séquences électros, de musiques de chambre et de choeurs incantatoires, émanent trois chansons inédites, réussies à n'en point douter.

Suspirium, Has Ended et Unmade. On sait que Yorke a excellé sur le territoire électronique pendant une longue période, sa proposition se veut ici plus diversifiée sur le plan stylistique - comme on l'a constaté avec le récent opus de Radiohead, A Moon Shaped Pool.

Cela posé, le musicien et chanteur dépasse rarement l'exercice de style compositionnel ou l'évocation de son propre travail au sein de son vaisseau principal. Les 25 séquences proposées ici sont certes généreuses, inquiétantes, terrifiantes comme il se doit, rigoureusement construites... mais pas exactement mémorables. Néanmoins idéales à l'approche de l'Halloween!

* * * 1/2

AMBIENT, ÉLECTRO, ROCK PSYCHÉDÉLIQUE. Suspiria - Music for the Luca Guadagnino Film. Thom Yorke. XL Recordings.