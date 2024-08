« Je suis juste un gars d’une petite ville qui ne pensait jamais devenir un artiste. »

Tout en restant lui-même, ce late-bloomer musical a traversé le drame pour désormais jouer du coude avec les grands noms du country moderne. Et il en profite pour prêcher au passage l’espoir et l’authenticité.

Il y a quelques années, personne ne savait qui était Nate Smith. Après une tentative musicale ratée à Nashville au début de sa vingtaine, il est revenu chez lui travailler comme infirmier, dans un hôpital en Californie. Son vieux rêve de devenir artiste est retourné en dormance.

Mais voilà, sa vie a complètement changé depuis. Aujourd’hui, après une ascension fulgurante sur la scène country en seulement quelques années, le chanteur de 38 ans sillonne les États-Unis, concert après concert. « Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves », en tire-t-il comme leçon.

Présentement en tournée avec la supervedette Morgan Wallen, Smith fait partie des têtes d’affiche du festival Lasso de Montréal. Un privilège qu’il a hâte d’honorer. « On va assez vite, c’est génial. J’ai l’impression qu’on est partout à la fois. C’est juste fou de pouvoir jouer devant 60 000 personnes ou plus par soir en ce moment », dit-il en entrevue avec La Presse.

Près des gens

Interviewé en visioconférence, Smith a le sourire sincère, derrière sa barbe de bûcheron. Avant même qu’il le souligne, on comprend que la gratitude et l’honnêteté sont des valeurs importantes pour lui.

Hier, j’étais sur scène avec Morgan [Wallen]. Il y a un moment où j’ai levé la tête, j’ai réalisé ce que je faisais et je me suis dit : ‟Je ne peux pas croire que je suis ici, dans un stade devant vous, c’est fou !” Être honnête comme ça, ça te rapproche des gens. Nate Smith

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Et à bien y penser, il a de quoi être fier. L’hiver dernier, sa chanson World On Fire a passé 10 semaines consécutives au numéro 1 du Billboard Country Airplay, qui comptabilise les écoutes des stations de radio américaines spécialisées en country. C’était son deuxième morceau à atteindre le sommet du classement musical, après Whiskey On You en février 2023.

Plus récemment, Nate Smith a collaboré avec le DJ Alesso pour produire le succès I Like It, mélange unique de country et de musique EDM. Résultat : il accumule désormais près de 10 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, un record de popularité personnel. Parmi les artistes qui monteront sur scène pour la troisième édition de Lasso, seul Eric Church le dépasse à ce chapitre.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Renaître à la suite d’un incendie

Donc, les affaires vont bien. C’est parce qu’au lieu de se laisser définir par ses cicatrices, le Californien a choisi de braver les obstacles.

En 2018, sa ville natale de Paradise a subi un terrible incendie. Nate Smith y a perdu tout ce qu’il possédait. « Tous mes accessoires de bébé, toutes mes photos de famille, terminé. Toute la ville était détruite », raconte-t-il.

« Un ami m’a envoyé une guitare par la poste parce que j’avais perdu les miennes. J’ai écrit une chanson pour Paradise, je l’ai enregistrée à Nashville et j’ai récolté un peu d’argent pour une mère de famille monoparentale et ses enfants victimes de l’incendie, raconte-t-il. Ce geste m’a inspiré. »

La musique peut vraiment faire une différence dans la vie des gens, spécialement le country. Il n’y a aucun genre musical sur la planète comme celui-là. Nate Smith

« Mes amis ont organisé un GoFundMe pour me renvoyer à Nashville. J’ai rempli ma Honda Civic et j’ai parcouru l’Amérique pendant un mois et demi à dormir dans ma voiture et jouer au hasard dans les bars », se remémore-t-il.

À son arrivée dans la Music City, il n’avait que 14 $ en poche. « En l’espace d’une semaine, j’avais un contrat de gérance et, dans le même mois, j’avais un contrat d’édition avec Sony Music Publishing. »

À chaque représentation, Nate Smith prend une minute ou deux pour raconter cette histoire. C’est une question d’espoir. « Je veux que les gens sachent que je suis comme tout le monde. Je suis juste le chanceux qui a le droit de faire ce qu’il a toujours voulu faire comme travail. »

Au parc Jean-Drapeau vendredi, à 17 h 10, dans le cadre du festival Lasso. Nate Smith se produira également au YQM Countryfest au Nouveau-Brunswick le 22 août, puis au Festival Country Lotbinière le 24 août.

Consultez le site du festival Lasso