La neuvième édition du festival ÎleSoniq, qui avait lieu samedi et dimanche sur l’île Sainte-Hélène, constituait un pari. Que ce soit en matière de remaniement des scènes ou des choix dans la programmation, evenko se dit : mission accomplie.

« On garde ça comme ça, Montréal, cette énergie est folle ! » Cette phrase, lancée par le DJ Joe De Pace, de Loud Luxury, sous les nuages de Montréal dimanche en début de soirée, dit tout ce qu’il faut savoir.

Sinon, prenez-le de Zedd. « Je ne viens pas ici souvent, mais chaque fois que j’y suis, je reçois tellement d’amour ! Je vous remercie et je vous aime beaucoup, merci ! », a pour sa part scandé le DJ allemand à la fin de son set.

Devant la scène principale, érigée en sorte d’autel devant les milliers de festivaliers qui y faisaient face, on assistait à une sorte de communion. Impossible de balayer le public du regard sans croiser une mer de bras en l’air.

Il y a aussi cette particularité, dans ce style musical, d’une foule vivement réactive, particulièrement aux premières notes d’un morceau qu’elle reconnaît ou encore lorsque l’artiste sur scène l’interpelle directement. Complètement imbibée dans le moment, elle y trouve un endroit pour se défouler.

PHOTO BIGLAURPHOTOGRAPHIE, FOURNIE PAR EVENKO Des feux d’artifice au-dessus de la scène Oasis, samedi soir

Et impossible, à travers les jets de fumée, les flammes et les occasionnels feux d’artifice, de ne pas se sentir emporté par la présentation. Surtout lorsqu’on y jumelle auditivement les succès des différents artistes, qui pigent aussi dans le répertoire de hits des dernières années pour bonifier leurs numéros.

Ça se reproduit difficilement dans un autre contexte : le crescendo de l’électro, lors d’une performance en direct, a de quoi donner des frissons. Presque comme si l’on faisait partie de quelque chose de plus grand que soi.

Pari réussi

Pour sa neuvième édition, ÎleSoniq a dû composer avec l’absence de disponibilités de la part de grands noms, partis jouer sur les scènes européennes à Ibiza ou en Croatie.

DJ Snake et GIMS samedi, Tiësto, Zedd, Loud Luxury et Timmy Trumpet dimanche. Finalement, c’est à eux qu’on a principalement fait appel. Et si la description qui précède a des airs de succès, c’est parce que c’est bien le cas.

PHOTO TIM SNOW, FOURNIE PAR EVENKO Timmy Trumpet devant une mer de festivaliers, dimanche après-midi

« Est-ce que dans la programmation, c’est tous nos plans A, B, C ? Non, mais il faut être créatif. On booke des artistes qui jouent pour le public et pas sur le public afin qu’il y ait quelque chose qui se crée dans le moment », se targue Évelyne Côté, directrice, programmation, concerts et évènements, chez evenko.

« Dans l’électro, c’est souvent des sets préprogrammés, mais ici, à Montréal, les artistes aiment essayer des affaires. On est capables de cultiver le confort du laisser-aller », ajoute-t-elle.

Malgré une baisse d’environ 10 % de vente de billets par rapport aux 65 000 entrées sur 2 jours de l’an dernier, evenko ne s’affole pas. C’est plutôt 2023 qui a été la deuxième année en importance de l’existence d’ÎleSoniq à ce chapitre, tandis que la présente édition représente un retour à la normale.

On est sortis de notre zone de confort. On a essayé des affaires puis ça a marché. Évelyne Côté, directrice, programmation, concerts et évènements, chez evenko

On pourrait aussi croire que les restes de la tempête Debby, qui ont frappé le Québec de plein fouet vendredi, auraient eu des effets néfastes sur le déroulement du festival. Et pourtant, au contraire, 3000 billets se sont vendus samedi.

Effet de communauté

ÎleSoniq ne ratisse certes pas aussi large que son grand frère Osheaga, qui se tient aussi au parc Jean-Drapeau, mais le festival de musique électronique sert de rassemblement à une communauté tissée serrée.

Là pour faire la fête sans complexe tout en arborant ses habits les plus colorés – voire les plus osés –, la foule d’ÎleSoniq a profité de la fin de semaine pour se permettre d’être elle-même, entourée de personnes qui partagent la même passion.

PHOTO PRODUCTIONSNOVAK, FOURNIE PAR EVENKO Le rappeur GIMS s’amusant avec le public, samedi soir

« Ils y vont pour s’exprimer. C’est ça qui les unit, affirme Évelyne Côté. Ils se sentent capables d’être eux-mêmes dans un environnement festif : c’est la clé de la connexion. Oui, c’est un party, mais aussi de donner un espace à travers la musique pour que les gens sortent du quotidien, ce qu’ils ne peuvent pas faire au travail ou à l’école. »

La scène principale, la Oasis, est assurément la plus endiablée des trois. Mais les scènes Mirage et Neon, proposant respectivement de la house et du techno melodic, ont également leur public.

« Avec [la scène] Mirage, on a pris le risque d’amener la house, un type de musique plus underground, sur une plus grosse scène. Ça a marché à fond, je n’en revenais pas à quel point ! », se réjouit la directrice.

Encore cette année, pour suivre cette logique, on remarquait une démographie variée. Bien sûr, des jeunes de 18 ou 19 ans, mais également des trentenaires ou quarantenaires, qui coexistaient dans une harmonie ponctuée d’extase.

Au bout du compte, ce qui était appréhension s’est transformé en réussite. Un résultat qui fait autant sourire evenko que les milliers de festivaliers ayant pris part à cette édition.