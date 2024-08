Yannick Nézet-Séguin et son invitée spéciale Alexandra Stréliski ont fait souffler un vent de paix et de beauté sur Montréal lors du concert annuel de l’Orchestre Métropolitain (OM) au pied du mont Royal, qui a attiré des dizaines de milliers de personnes mardi soir. Nous avons assisté à cette soirée magique, mais aussi aux préparatifs pendant la journée.

L’arrivée

La ville est un peu au ralenti en ce beau mardi d’été. Mais il y a de l’action au pied du mont Royal, à l’angle des avenues du Parc et des Pins, alors que l’équipe technique met la dernière touche aux installations du grand concert extérieur de l’OM qui aura lieu en soirée. Pendant que les musiciens arrivent à vélo ou à pied, leur instrument sur le dos, pour la répétition qui commence à 13 h 30, on a le temps de parler un peu avec Yannick Nézet-Séguin.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Yannick Nézet-Séguin avant la répétition mardi après-midi

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’arrière-scène

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le chef va rejoindre sa troupe sur scène.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Petite discussion avant de commencer !

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Comme d’habitude à l’Orchestre Métropolitain, la répétition se fait dans le plaisir.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE En moins de deux heures, tout est terminé, il est temps d’aller reprendre un peu d’énergie. 1 /6











L’énergique chef est de bonne humeur. Prêt pour cette rencontre entre le public, la musique et la nature, en plein cœur de la ville où il est né. « La nature, ça nous amène à l’idée d’immensité et de calme, ce qui va très bien avec la musique orchestrale, dit-il, enthousiaste. Si on ajoute la quantité de gens qu’on peut recevoir ici, les cieux qui changent, la lune qui se lève, le soleil qui se couche… La musique classique évoque beaucoup ça, la poésie, le rêve, l’imagination. Les deux ensemble, on dirait que ça les magnifie. »

Le roi des parcs

L’OM s’est beaucoup promené au Québec ces dernières semaines : au Domaine Forget dans Charlevoix, au Festival de Lanaudière à Joliette et dans les parcs montréalais, comme chaque été, puisque c’est une des missions de l’ensemble. « Et ici, c’est le roi des parcs ! », s’exclame Yannick Nézet-Séguin. Pendant cinq ans, l’orchestre s’est produit sur le belvédère du mont Royal, mais il avait fini par y être vraiment à l’étroit, raconte le chef. « On refusait presque deux fois plus de gens qu’on pouvait en accepter ! »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le montage allait bon train mardi après-midi.

Rencontré pendant la répétition, le directeur général adjoint de l’OM, Martin Hudon, se souvient très bien du premier concert qui a eu lieu au pied du mont Royal en 2019. « Je me demandais si on avait pris la bonne décision, si les gens seraient au rendez-vous. Le trop-plein que j’ai ressenti en voyant les gens arriver par milliers avec leurs chaises ! J’ai encore cette image dans la tête et, chaque année, j’ai ce même feeling indescriptible. »

L’OM est ainsi passé de foules d’environ 7000 personnes en haut de la montagne à plusieurs dizaines de milliers en bas – celle de 2023 a été évaluée à environ 50 000 personnes. « Et chaque année, il y a davantage de gens. On est obligés d’ajouter des tours de son, d’images, de tout… », dit Martin Hudon, qui estime qu’une bonne cinquantaine de personnes font partie de l’équipe technique et de sécurité.

Signature montréalaise

Pour Yannick Nézet-Séguin, l’organisation d’un tel évènement symbolise bien le dynamisme artistique de Montréal. « Il y a beaucoup de logistique, c’est vrai, avec la Ville, le service de police. Mais ça vaut la peine et ça fait partie de la signature montréalaise de faire de la place aux arts en plein cœur de la ville. Par exemple, j’essaie de faire quelque chose comme ça à Philadelphie depuis plusieurs années et, pour l’instant… on n’a pas réussi. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le chef en pleine répétition

C’est bien sûr l’occasion de rencontrer un public différent, et de lui présenter des œuvres connues et moins connues, comme le chef aime le faire aussi durant la saison. « Ce qui m’impressionne, c’est qu’on voit des ados qui ne seraient jamais venus autrement, des familles… C’est plus décontracté. Je vais aussi parler un peu plus. L’important, c’est de créer des liens. » Et la météo, elle ne lui fait pas peur ? « J’ai toujours confiance qu’il y aura du beau temps. »

« Un cadeau »

Ce concert est devenu l’évènement phare de l’année de l’OM, affirme Martin Hudon. « C’est un cadeau qu’on fait aux Montréalais et Montréalaises », dit-il, alors que la répétition se termine. Avant que les musiciens aillent se reposer, on en profite pour discuter avec quelques-uns d’entre eux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Nancy Ricard, première chaise des seconds violons

« C’est un cadeau, oui, mais dans les deux sens ! Nous aussi, on reçoit l’énergie de notre côté », nous confie Nancy Ricard, première chaise des seconds violons, qui a connu les concerts en haut et en bas de la montagne.

« Cette mer de monde, c’est magnifique, dit-elle. On peut les voir quand les téléphones s’allument. » Thierry Lavoie-Ladouceur, alto solo associé qui a intégré l’orchestre il y a seulement deux mois, raconte que ce concert est presque mythique aux yeux de ses collègues.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Thierry Lavoie-Ladouceur, alto solo associé

« Ils m’en parlent comme du clou de l’année ! C’est le contact ultime avec le public et Montréal. C’est rare qu’on ait accès à une aussi grande foule. Mais j’ai de la misère à imaginer qu’il y aura autant de gens tout à l’heure ! »

Accessible

Quelques personnes ont assisté à la répétition au complet mardi après-midi. Plusieurs applaudissaient entre les morceaux, visiblement ravies. « Quelle chance on a d’avoir ça ici ! », lance une cycliste en repartant chez elle.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Kathleen Ward et Suzanne Baril, premières arrivées mardi après-midi.

Suzanne Baril et Kathleen Ward sont arrivées à 13 h 30 pour le début de la répétition avec leurs chaises, leur parasol et leur lunch. « On veut être aux premières loges », disent ces fans qui suivent l’orchestre partout. « Ce concert, il est spécial. On les voit plus relax. Ils ont toujours du plaisir, mais là, ils ont beaucoup de plaisir ! »

Elles se réjouissent de pouvoir assister au concert deux fois au complet, y compris la prestation de l’invitée spéciale Alexandra Stréliski. C’est la première rencontre officielle entre la pianiste et compositrice montréalaise avec Yannick Nézet-Séguin, nous a-t-elle raconté après la répétition.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Quelques personnes ont assisté à la répétition mardi après-midi.

« Ce concert, c’est un cadeau, dit-elle. J’habite à côté, je viens à vélo, je joue avec Yannick Nézet-Séguin… Et j’aime tellement jouer avec un orchestre ! » Alexandra Stréliski admire cette volonté qu’ont l’OM et son chef de rendre la musique accessible au plus grand nombre.

« C’est une mission très louable, une philosophie qui me touche et que je partage. »

Le concert

Encore cette année, l’OM a réussi son pari d’attirer des dizaines de milliers de personnes pour écouter de la musique classique, en plein cœur de l’été et de la ville. Lorsque l’animateur de la soirée, Pierre-Yves Lord, est monté sur scène pour faire les présentations un peu après 19 h 30, il y avait du monde partout sur la pelouse, et même debout sur le trottoir et assis sur le terre-plein de l’avenue du Parc.

L’autre pari, c’est de présenter, comme durant la saison de l’orchestre, des œuvres connues – ici, de Bizet et de Bernstein – côtoyant des compositeurs qui le sont moins – on devrait dire des compositrices. C’est le mantra de Yannick Nézet-Séguin, qui a joué un extrait de la Symphonie no 3 de l’Afro-Américaine Florence Price, mais aussi une symphonie complète de la compositrice américaine née en 1867 Amy Beach, pièce de résistance de la soirée.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La foule était immense pour l’occasion.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Yannick Nézet-Séguin en action

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Alexandra Stréliski a joué deux de ses pièces accompagnée de l’orchestre.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE L’animateur de la soirée, Pierre-Yves Lord

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Yannick Nézet-Séguin

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Alexandra Stréliski et Yannick Nézet-Séguin saluent la foule.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Yannick Nézet-Séguin et les musiciens des cordes 1 /7













« Je pense que ce soir, il y aura plus de gens qui l’auront entendue que pendant toute sa vie ! », disait en s’amusant un peu plus tôt dans la journée Yannick Nézet-Séguin. Mais c’est une blague qui témoigne aussi d’un réel engagement qui porte ses fruits : pendant les quatre mouvements de la Symphonie gaélique d’Amy Beach, l’émotion était palpable et on aurait pu entendre une mouche voler.

Le public a en fait été attentif toute la soirée, écoutant religieusement toutes les présentations, claires et limpides, du chef.

La musique de Claude Champagne dans Danse villageoise, un croisement entre Stravinski et Ravel ? Pourquoi pas ! « Je sais, c’est impossible qu’ils aient un enfant ensemble, mais c’est la semaine de la Fierté, après tout ! », s’est-il amusé.

L’identité de l’invitée surprise, que pas mal tout le monde avait devinée, est arrivée au rappel. Alexandra Stréliski, autre grande vedette de la musique classique au Québec, a joué deux de ses pièces accompagnée de l’orchestre, apportant un morceau d’âme supplémentaire à une soirée qui en avait déjà beaucoup.

Le tout s’est terminé avec un réjouissant Beethoven disco – la Cinquième remixée –, et Yannick Nézet-Séguin est revenu pour faire chanter des extraits de Carmen à la foule souriante. On vous jure, même les gens qui avaient passé la soirée debout sur le trottoir tapaient des mains.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le soleil se couche alors que le concert bat son plein.

« Ce soir, je suis fier d’être montréalais », avait dit en début d’évènement Yannick Nézet-Séguin, qui parcourt le monde à la tête de ses différents orchestres et se disait heureux de « revenir à la maison ». Magnifiée et unifiée par la musique et le talent d’artistes comme Yannick Nézet-Séguin et Alexandra Stréliski, cette ville-là a été touchée par la grâce mardi soir.