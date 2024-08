(New York) Taylor Swift démontre une fois de plus sa domination en musique, cette fois-ci dans les nominations aux MTV Video Music Awards (VMA).

Maria Sherman Associated Press

La chanteuse de The Tortured Poets Department est une fois de plus en tête des nominations aux VMA avec dix mentions, dont huit pour son vidéoclip Fortnight. Elle est également nommée dans les catégories artiste de l’année et artiste pop.

Elle est suivie dans les nominations par son collaborateur de la chanson Fortnight, Post Malone, qui est nommé huit fois avec Swift et a obtenu sa neuvième nomination pour son tube country I Had Some Help, avec Morgan Wallen.

Les nommés dans la catégorie artiste de l’année annoncés mardi sont : Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem, Sabrina Carpenter et SZA.

Swift a remporté neuf VMA l’année dernière, portant son total à un nombre impressionnant de 23. Cela la place juste derrière Beyoncé, qui en a reçu 28 (deux avec Destiny’s Child) et juste devant Madonna, qui en a 20, et Lady Gaga, qui en a 19.

Les VMA 2024 seront diffusés en direct le 10 septembre à 20 h.

Grande, Carpenter et Eminem sont à égalité avec six nominations, tandis que Megan Thee Stallion et SZA en ont cinq chacune. LISA, Olivia Rodrigo et Teddy Swims suivent avec quatre nominations.

Cette année, 29 artistes ont été nommés pour la première fois, dont Wallen, Carpenter et Swims ainsi que Benson Boone et Tyla –, ces derniers comptent chacun trois nominations.

Les VMA auront lieu à l’UBS Arena de Long Island à New York. Le vote du public commence en ligne mardi dans 15 catégories non genrées et se termine le 30 août.

Le vote dans la catégorie du meilleur nouvel artiste restera actif tout au long de la soirée.