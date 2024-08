Pop Montréal complète ce mardi le dévoilement de sa programmation. Plus de 200 artistes se produiront dans une vingtaine de lieux montréalais du 25 au 29 septembre.

De nombreux spectacles avaient déjà été annoncés, en particulier le très attendu hommage à Lhasa de Sela, La route chante, au Rialto en clôture de festival. Mais beaucoup d’autres évènements s’ajoutent, dont une célébration (gratuite) des 20 ans du collectif montréalais Nomadic Massive le 26 septembre, un concert de Calexico dans un lieu caché (le groupe américain fait déjà partie de l’hommage à Lhasa), trois spectacles – Basia Bulat, Sheenah Ko et Begonia – sur le toit du Rialto, une nouvelle série Comedy Pop et le retour du « Sacred Sunday » de Patrick Watson pour les enfants.

Pop Montréal reste surtout un mélange de talents locaux et internationaux, et on pourra autant y voir les Montréalais Virginie B, Population II, Ouri et Douance, les Californiens Casey MQ et les Britanniques de Faux Real. Une imposante et hétéroclite programmation, pour tous les goûts.

Consultez la programmation de Pop Montréal