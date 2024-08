Osheaga de retour en 1994

Le festival Osheaga a été fondé en 2006. Mais s’il avait existé en 1994, ses têtes d’affiche auraient pu être celles de 2024 : The Smashing Pumpkins et Green Day, qui, samedi soir, étaient en mode satisfaction de la clientèle, mais de la plus noble et la plus généreuse des manières.