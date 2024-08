La chanteuse et rappeuse SZA a clôturé le 17e festival Osheaga avec une performance chaleureuse, en phase avec l’écrasant week-end qu’on vient de passer. Une foule légèrement moins nombreuse que celle record de l’an dernier s’est rendue au parc Jean-Drapeau en ce début d’août.

Avant de nous déplacer à la scène de la Rivière pour terminer la soirée, nous avons assisté à la prestation de la formation britannique Jungle à la scène de la Vallée, plus petite. À l’exception des tempos parfois similaires, la musique électro-funk aux accents disco du groupe et l’irrésistible mélange de R&B et de rap de SZA ont peu en commun. Toutefois, ces artistes parviennent à nous accrocher d’égale façon grâce à la sincérité de leur proposition. Commençons par SZA.

Le décor de la native de St. Louis, au Missouri, s’apparentait à une grotte ou aux mines de La Moria pour les plus geeks d’entre vous. Derrière les stalactites se cachaient des musiciens qui se sont approchés à l’occasion. Diverses projections de scènes du microcosme, de contes lugubres ou d’un vaisseau spatial tiré d’Alien ont assuré un changement constant de l’ambiance.

Six danseuses flanquaient parfois l’artiste principale, qui a démontré l’ampleur de son répertoire en dépit de seulement deux albums studio, Ctrl et SOS.

Elle a pigé sans véritable stratégie dans les deux, offrant entre autres Love Galore, All the Stars, Prom et Drew Barrymore en début de parcours. La punk rock F2F a précédé Forgiveless, qui a fait grand plaisir à l’auteur de ces lignes en raison du couplet du regretté Ol’ Dirty Bastard. Notons au passage que l’inspiration du nom de scène de Solána Imani Rowe vient des cousins de celui-ci, RZA et GZA.

À un certain moment, les insectes ont pris d’assaut la scène et SZA est montée sur une fourmi géante ; certainement en hommage à Honey, I Shrunk the Kids… Ont suivi Ghost in the Machine, Blind et une version de Kiss Me More qui s’est transformée en Kiss, d’une autre légende défunte, Prince.

Plusieurs des chansons de SZA traitent de ruptures et d’autres blessures du cœur. L’enchaînement de I Hate U et Snooze est digne de mention. D’autant plus que la chanteuse a offert une danse contact à un androïde aux circuits exposés sur les notes de cette dernière… avant de lui trancher la gorge. Ce qui mettait parfaitement la table pour la brillante Kill Bill qu’elle a interprétée toujours une machette à la main.

Parmi les autres faits saillants, mentionnons son grand écart pour conclure Open Arms ainsi que Nobody Gets Me et Normal Girl chantées du haut d’un tronc d’arbre. La récente Saturn a déjà conquis ses fans, mais c’est lorsque SZA a joué 20 Something en rappel qu’elle a rendu leur soirée inoubliable.

Bienvenue dans la jungle

Sans dire qu’ils sont uniques à provoquer cette sensation, on peut qualifier les membres de Jungle de marchands de bonheur. Josh Lloyd-Watson, Tom McFarland et officiellement Lydia Kitto depuis l’an dernier font une musique des plus entraînantes. Deux percussionnistes et un bassiste les accompagnaient pour l’occasion.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La formation Jungle sur la la scène de la Vallée, dimanche soir

Les musiciens ont offert des morceaux de leurs quatre albums, commençant par Busy Earnin’, tirée du disque homonyme qui vient de célébrer ses 10 ans. Candle Flame, énorme tube avec Erick the Architect, a suivi sans temps mort. Les jeux de lumière et projections étaient simples, mais efficaces. Entrecoupées de courts messages souvent en français ont été également servies The Heat, Heavy, California, I’ve Been in Love, Back On 74 et Casio.

Si quelqu’un nous disait que Jungle était son spectacle le plus agréable du week-end, nous n’aurions pas de difficulté à le croire.

Une autre très bonne année

Après avoir connu sa meilleure année en matière de vente de billets l’an dernier, propulsé par les têtes d’affiche Kendrick Lamar, Billie Eilish et Rüfüs Du Sol, Osheaga a connu une légère baisse d’assistance, passant de 155 000 à 147 000 festivaliers durant ses trois jours. Loin d’être insatisfait, Nick Farkas, vice-président, programmation, concerts et évènements, chez evenko, souligne qu’il s’agit « probablement de la deuxième meilleure année de l’histoire du festival ».

« Samedi et dimanche étaient à pleine capacité, précise-t-il. Nous sommes revenus à l’énergie que nous déployions avant la pandémie. L’image de marque m’apparaît plus forte aussi. Je crois que nous faisons un meilleur travail du côté de la programmation. »

Toutefois, la COVID-19 a tout de même eu un impact sur le festival, a indiqué Nick Farkas. Sleater-Kinney, Dominic Fike, Ayra Starr, Byron Messia ont entre autres annulé leur présence. « La plupart, c’est en raison de la COVID-19 », a-t-il spécifié.

Raye et les orages

En fin d’après-midi, la Britannique Raye devait monter sur la scène de la Montagne. Des problèmes techniques ont retardé son arrivée, puis, après une chanson, elle a dû quitter la scène en raison des risques d’orage. En fait, toutes les activités ont été interrompues pour une vingtaine de minutes vers 17 h. « S’il y a des éclairs dans un rayon de 8 km, nous devons tout arrêter », explique Nick Farkas.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La chanteuse et compositrice Raye sur la scène de la Montagne, dimanche

Nous n’avons donc vu que quelques minutes de Raye, mais son jazz qui flirte avec le R&B comme le faisait si bien Amy Winehouse nous a immédiatement conquis.

Un peu avant, nous avons assisté à un beau moment sur la scène voisine : Briston Maroney, chanteur de Knoxville, au Tennessee, a invité une admiratrice à l’accompagner au micro pour la pièce June. Elle s’est tellement bien débrouillée que l’Américain à la tignasse blonde l’a laissée défendre le morceau presque seule. Avec l’appui généreux de la foule. Ce sont ces moments de communion qui font la magie des festivals de musique comme Osheaga.