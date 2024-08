Près d’une centaine d’artistes et de groupes se sont succédé sur scène pendant la fin de semaine. En dehors des têtes d’affiche, nos journalistes dévoilent quelques-uns de leurs coups de cœur de la 17e édition.

Mannequin Pussy

C’était à peine commencé que Marisa Dabice, vendredi, tempêtait contre le bloc-pile de ses écouteurs intra-auriculaires, qu’elle n’arrivait pas à accrocher à sa robe fourreau digne d’un bal des finissants. Les motifs de ses autres colères sont moins anecdotiques. Lois antiavortements, brutalité policière, résurgence d’un sentiment misogyne : autant de nécessaires raisons de hurler pour la formation punk américaine Mannequin Pussy, dont la leader a lascivement susurré chacune de ses interventions, sur le ton d’une vamp des années 1950, comme pour railler ce modèle féminin de sensualité et d’obéissance.

Les vociférations très Courtney Love qui s’emparent de ses refrains n’en étaient que plus saisissantes. « Les gens sont si mal à l’aise avec le mot “pussy” », a-t-elle observé avant, bien sûr, de le faire crier à l’ensemble de la foule. Les femmes allaient dominer Osheaga et nous en avions déjà un fort indice.

Dominic Tardif, La Presse

Brittany Howard

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE L’autrice-compositrice-interprète Brittany Howard

Brittany Howard n’a que 35 ans, mais affiche déjà l’aura de la légende qu’elle deviendra un jour, inévitablement. Avec le charisme tranquille d’une vieille routière, et un resplendissant boubou à rayures, l’ancienne chanteuse de la formation rock Alabama Shakes malaxait samedi en début de soirée 75 ans (et peut-être même plus) de musique afro-américaine (jazz, funk, blues) avec un fort enracinement dans une soul riche en détours, aussi revendicatrice que psychédélique.

Au cœur de ses chansons, le mot « amour » a toujours une connotation sociale et politique, et ses solos de guitare semblent toujours directement branchés sur son âme (qu’on devine généreuse). « You have the power / because I gave it to you », répétait-elle comme un mantra à la fin de sa trop courte performance, ce qui ne tenait pas de la vantardise : nous nous sentions bel et bien plus puissants qu’une heure plus tôt. Elle serait plus qu’à sa place sur la grande scène du Festival international de jazz de Montréal.

Dominic Tardif, La Presse

Teddy Swims

PHOTO TIM SNOW, FOURNIE PAR EVENKO L’auteur-compositeur-interprète Teddy Swims

Avec ses 39 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, Teddy Swims était l’un des noms les plus écoutés de la programmation d’Osheaga cette année. Se produisant vendredi, l’auteur-compositeur-interprète d’Atlanta s’est démarqué grâce à une active présence sur scène et un style bien distingué : couvert de tatouages de la tête aux pieds, yeux écarquillés, langue sortie, il arborait un uniforme de baseball sur lequel on pouvait lire le nom du festival et le numéro 24. « Je suis honoré et privilégié d’être ici ! », a-t-il lancé sur scène, rappelant par deux fois aux festivaliers de bien s’hydrater en cette chaude journée.

Chantant avec le ventre, Swims a entraîné le public. Lors du morceau 911, celui-ci n’a pas hésité à taper dans les mains à l’unisson, dans une sorte de célébration commune qui était aussi une jolie occasion de sourire. Subjuguée par ce mélange de soul, de pop et de R&B, la foule lui a offert d’enthousiastes applaudissements.

William Thériault, collaboration spéciale

Labrinth

PHOTO BENOIT ROUSSEAU, FOURNIE PAR EVENKO Timothy McKenzie, connu sous le nom de Labrinth

« Osheaga, j’ai tellement de fun, j’espère que vous aussi ! » Samedi soir, le chanteur, producteur et rappeur britannique a présenté l’une des meilleures mises en scène du festival. Il est de ceux dont le visuel du spectacle offre une plus-value, se classant ainsi comme détour intéressant pour les festivaliers souhaitant voir autre chose que les têtes d’affiche. Connu pour avoir produit la trame sonore de la série dramatique Euphoria, Labrinth dansait de façon ingénieusement saccadée, presque en transe, devant des jeux de lumières captivants allant des flammes aux animations à motifs colorés.

À cette présentation s’ajoutaient quatre danseurs cagoulés, qui appuyaient l’attraction principale un peu en retrait, à la manière de choristes de gospel. Dans son ample pantalon noir et sa veste designer, le Britannique a usé de sa voix masculine envoûtante pour interpréter ses succès Never Felt So Alone, Still Don’t Know My Name et Mount Everest. Un spectacle parfait pour la nuit qui tombait.

William Thériault, collaboration spéciale

Tyla

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La chanteuse Tyla, entourée de ses danseurs

Si jamais un troisième Dirty Dancing devait être réalisé, il devrait s’intituler Johannesburg Nights et mettre en vedette Tyla. La chanteuse possède le visage angélique d’Aaliyah et les hanches honnêtes de Shakira. Elle emprunte aussi aux deux pour la voix et les intonations, mais son charmant accent sud-africain et sa pétillante présence scénique lui appartiennent entièrement.

Lancée à l’international grâce à Water – qu’elle a interprétée en guise d’adieu à ses fans ravis –, Tyla est apparue sur scène alors qu’un gigantesque tigre l’occupait déjà. Le félin est resté docile malgré la chaleur des rythmes et des mouvements exécutés par les deux trios de danseurs et de danseuses qui accompagnaient la chanteuse de 22 ans.

Surnommée la reine du popiano – contraction des genres pop et amapiano –, elle a mentionné à quelques reprises sa joie d’être aussi bien accueillie pour sa première visite à Montréal. La foule compacte se manifestait à chaque regard coquin et irrésistible déhanchement de la talentueuse artiste, qui a lancé son premier album en mars dernier. La qualité de celui-ci pallie amplement les limites de son répertoire. La pluie s’est invitée durant sa prestation, mais rien ne pouvait empêcher ce rayon de soleil de briller.

Pascal Leblanc, La Presse