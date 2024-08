Le festival Osheaga a été fondé en 2006. Mais s’il avait existé en 1994, ses têtes d’affiche auraient pu être celles de 2024 : The Smashing Pumpkins et Green Day, qui, samedi soir, étaient en mode satisfaction de la clientèle, mais de la plus noble et la plus généreuse des manières.

En faisant abstraction de ses cheveux, Billie Joe Armstong, 52 ans, a toujours l’air de l’adorable geignard que révélait en 1994 Dookie, l’album qui éclaboussa la planète et dans le fumier duquel une pléthore de groupes pop punk sont nés. Le bassiste Mike Dirnt, 52 ans lui aussi, a encore la gueule et le collet relevé du caporal de la plus amusante des armées. L’explosif batteur Tré Cool, 51 ans et la tête bleue, demeure l’individu au surnom le plus juste et approprié de l’histoire du rock.

La machine Green Day est encore en magnifique état et le trio californien (augmenté de deux guitaristes) entendait samedi soir mettre dans son réservoir le meilleur carburant possible. Contrairement à d’autres dates de sa présente tournée, le groupe n’a pas joué l’entièreté de Dookie, qui célèbre son 30e anniversaire, et d’American Idiot, qui célèbre ses 20 ans, mais une généreuse sélection des chansons les plus indélébiles de ces deux classiques.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Billie Joe Armstong

Après une longue intro, durant laquelle ont retenti (au complet) Bohemian Rhapsody de Queen et Blitzkrieg Bop des Ramones, un lapin s’est pointé sur scène. Il s’agissait de la mascotte de Punk Bunny Coffee, l’entreprise de café que possèdent les trois membres de Green Day, parce qu’il faut bien, en 2024, diversifier ses activités.

Puis était enfin venu le temps de brancher les amplis, qu’on comptait par dizaines sur scène. Après The American Dream Is Killing Me, tirée de Saviors, leur plus récent album (plutôt moyen), Billie Joe et compagnie ont enchaîné Basket Case, Longview, Welcome to Paradise, She, In the End et When I Come Around (toutes puisées dans Dookie), ce qui ressemble pas mal à ce qu’on peut espérer de mieux d’un spectacle d’un groupe vétéran du genre, 20 ans après la parution de son dernier album réellement essentiel.

C’était prévisible : les grosses tounes d’American Idiot (2004) ont elles aussi généré, en deuxième moitié, une très vive réaction, belle occasion de se rappeler que peu de formations de ce calibre ont à ce point marqué la musique populaire, à une décennie d’intervalle.

Avec autant de flammes que dans un spectacle d’Iron Maiden et des pétards dont chacune des détonations aurait pu achever un cardiaque, nous étions bien loin des petites salles suintantes des débuts du groupe.

Mais Billie Joe Armstong n’a rien perdu de sa gouaille et en début de soirée, il s’est moqué de l’une des seules bières offertes sur le site d’Osheaga, la Coors Light, la qualifiant de « nazi beer from Colorado ». Une boutade à laquelle des centaines de festivaliers ont levé leur verre.

Le sourire de Billy

Billy Corgan ne sourit pas souvent. Mais quand Billy Corgan sourit, c’est beau comme le ciel de Chicago, ville d’origine de ses Smashing Pumpkins. Beau comme le ciel de Montréal autour de 19 h 45, heure à laquelle le groupe phare des années 1990 montait sur une des deux grandes scènes d’Osheaga, juste avant Green Day.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Billy Corgan

Il y a 30 ans presque jour pour jour, le 27 juillet 1994, les Smashing Pumpkins visitaient la même île Sainte-Hélène et ce qu’on appelait à l’époque le parc des Îles, à l’occasion du mythique festival itinérant Lollapalooza. Un évènement durant lequel, selon notre vénérable collègue des sports Richard Labbé, Corgan avait « engueulé les gens dans la première rangée avec son attitude de marde ».

Dans sa longue soutane noire à boutons rouges, le leader au crâne luisant était visiblement dans un autre état d’esprit, samedi soir, et avait préparé une heure presque exclusivement composée d’immortelles du rock alternatif, ce qui semblait la plus éclairée des décisions, même si le trio a lancé pas plus tard que vendredi dernier son 13e album, Aghori Mhori Mei. Les quelques chansons retenues d’Atum, le disque précédent, ont été accueillies avec une prévisible tiédeur.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Billy Corgan, James Iha (guitare) et Jimmy Chamberlin (batterie)

Mais Today ? Mais Tonight, Tonight ? Mais Bullet with Butterfly Wings ? C’était l’euphorie, c’était tout ce dont on avait besoin. En dépit de son âge, Billy Corgan a encore la rage d’un rat dans une cage et semblait ragaillardi par la présence de la jeune guitariste au look de membre de Judas Priest, Kiki Wong, recrutée en avril dernier à la suite d’un appel à tous lancé par le groupe.

Corgan a même abandonné sa guitare durant Ava Adore pour arpenter la scène et bien montrer à l’île Sainte-Hélène au complet la banane qu’il avait au visage. Aucune attitude de marde en vue.

Il n’y avait rien dans cette performance pour prouver que les Smashing Pumkpkins enregistrent encore en 2024 de la musique spécialement pertinente. Mais les chansons que Corgan, le discret James Iha (dans son costume blanc d’élégant cowboy) et le puissant batteur Jimmy Chamberlin ont créées entre 1993 et 1998 appartiennent à l’éternité. Il n’y a rien de mal à les célébrer.