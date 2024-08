Yannick Nézet-Séguin dirigeant les musiciens et les chanteurs, dimanche après-midi

Un spectacle royal dimanche après-midi pour clore le Festival de Lanaudière. L’Aida de Yannick Nézet-Séguin, qui a réuni sa bande de Montréal et quelques habitués du Metropolitan Opera de New York, fut un des évènements musicaux les plus grisants des derniers mois.

C’est à l’automne 2018 qu’ont débuté les pourparlers devant mener à la présentation d’Aida en version concert à Joliette, si on en croit le directeur artistique Renaud Loranger, qui est venu dire quelques mots en compagnie du directeur général sortant Xavier Roy, qui en a profité pour saluer le public une dernière fois.

L’attente valait son pesant d’or, car la brochette de chanteurs réunie sur la scène de l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay avait tout pour décrocher la mâchoire de n’importe quel amoureux de voix. Trois d’entre eux (Angel Blue, Judit Kutasi et Morris Robinson) seront même sur la scène du Metropolitan Opera en compagnie de Nézet-Séguin pour une présentation spéciale de l’opéra le 31 décembre prochain, avant plusieurs représentations dans les mois suivants.

Même s’il s’agissait d’une version non mise en scène, sans décors aucuns, on était loin d’un spectacle figé avec des chanteurs collés à leur lutrin. Les personnages de l’opéra prenaient vraiment vie sous nos yeux, entrant et sortant au gré de leurs interventions, ou allant même se poster derrière l’orchestre pour certaines occasions.

Du côté des femmes, les deux rôles principaux méritent tous les éloges possibles, en particulier l’Aida d’Angel Blue, que nous avions pu entendre l’an dernier en fin de saison de l’OM dans un tout autre répertoire. La soprano états-unienne concilie absolument toutes les qualités qu’on peut attendre des plus grands chanteurs, dont une grande sensibilité et une voix alliant – chose rare – à la fois le métal et le velours.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Les chanteurs Angel Blue, Judit Kutasi et SeokJong Baek, lors du concert dimanche

Quant à la mezzo-soprano roumaine Judit Kutasi en Amneris, elle possède un volume impressionnant et un timbre rutilant, si on excepte quelques aigus trop couverts.

Le rôle de Radamès est un casse-gueule pour beaucoup de chanteurs, mais pas pour le Sud-Coréen SeokJong Baek, une très solide voix de ténor lirico spinto (plus vaillante que le ténor lyrique), malgré un timbre qui ne se distingue pas particulièrement (même si on pense par moments à quelqu’un comme Marcelo Álvarez).

Parmi les trois voix graves masculines, c’est la basse grecque Alexandros Stavrakakis (en Ramfis) qui laisse le meilleur souvenir avec sa voix somptueuse évoquant de manière troublante celle de Nicolaï Ghiaurov. Son collègue du sud de la frontière Morris Robinson (en Roi) est moins mémorable, son italien trahissant parfois sa langue maternelle (dans les « ou » notamment). Même chose avec l’Amonasro du baryton italien Ambrogio Maestri (un spécialiste de Falstaff) qui, malgré un timbre d’une grande noblesse, est passablement à court d’aigus.

Le héros de cet Aida reste Yannick Nézet-Séguin, qui a donné une âme à cette partition, trouvant à peu près toujours le tempo juste (sauf peut-être pour le duo final, un poil trop guilleret) et donnant tout le relief voulu au matériau musical. Le deuxième acte, avec ses six trompettes égyptiennes en retrait dans les côtés, était simplement décoiffant.

Si le Chœur Métropolitain manquait parfois d’un peu de chair lorsque certains pupitres chantaient seuls, l’orchestre était dans sa forme des meilleurs jours, en particulier les cuivres.