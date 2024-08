Il n’y a pas que les grandes vedettes d’ailleurs, à Osheaga. TALK et CRi, deux artistes fiers de représenter le Québec, occupaient de belles cases dans la programmation de samedi. La Presse a pu s’entretenir avec chacun d’entre eux, avant d’assister à leurs performances sur les planches du parc Jean-Drapeau.

En après-midi, vers 16h15, on a confié à TALK le lourd mandat de succéder à Chappell Roan, étoile ascendante qui a connu un énorme succès lors de son apparition sur la scène principale.

L’artiste d’Ottawa, dont la mère est de Val-d’Or, l’a fait sans se prendre au sérieux. Dans le bon sens de l’expression.

« Durant la tournée, les shows à Montréal étaient mes favoris », a affirmé l’auteur-compositeur-interprète, qui a tourné au Canada, mais aussi aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas, en Suisse et en Italie en 2024.

Décontracté, il s’est notamment permis de catapulter des hot dogs dans la foule et de propulser au loin ses deux crocs en deux coups de pied. Points pour l’originalité.

« J’étais excité durant toute l’année de jouer à Osheaga. […] Les Québécois m’ont donné beaucoup d’amour ces deux dernières années », ajoute celui qui s’était notamment fait connaître en participant au Festival d’été de Québec en 2022 et l’an dernier.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

TALK a – justement – créé l’agréable surprise parmi les francophones en interprétant Saskatchewan des Trois Accords dans un joual impeccable, lui qui s’exprimait pourtant en anglais dans ses interactions avec la foule depuis le début de son numéro. Plusieurs spectateurs se sont fait des clins d’œil complices.

Mais l’artiste pouvait aussi être sérieux. Avec ses populaires morceaux A Little Bit Happy et Afraid of the Dark, le grand gaillard à salopette étoilée a démontré la puissance de ses cordes vocales, jouant sur des tonalités rocailleuses se collant parfaitement au personnage. Il a également interprété Creep de Radiohead, l’un de ses titres favoris.

Ayant préalablement confié à La Presse qu’il avait versé des larmes à son dernier passage à Montréal, TALK n’a pas pu s’empêcher de récidiver vers la fin du spectacle, lorsque le public lui renvoyait le refrain de Run Away to Mars. « Merci, merci, merci, thank you ! », a-t-il lancé vers celui-ci, avec sincérité.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Puis, démonstration de son aimable désinvolture, retour au mode électron libre : la révélation de l’année aux derniers prix Juno a terminé son set en brandissant une guitare en plastique de la populaire franchise Guitar Hero, faisant mine de jouer Through the Fire and Flames, connue comme étant la chanson la plus difficile à réussir du jeu vidéo.

La qualifiant à la blague de « chanson la plus dure au monde », il a ainsi mérité de nombreux sourires amusés de la part des festivaliers – et certainement marqué positivement quelques esprits.

Vivre du rêve électro

Papa depuis un an maintenant, CRi vit sa vie à cent à l’heure. Alors même qu’il tentait de naviguer à travers la parentalité, le producteur de musique électronique a donné plus de 80 concerts un peu partout dans le monde.

« C’est incroyable. Définitivement l’expérience la plus puissante qu’un humain peut vivre. Conjugé avec mon travail un peu étrange, ça reste un défi auquel je n’ai pas vraiment la solution », soutient-il, saluant les prouesses de sa copine avec le bébé.

Samedi vers 17h25, c’est sur la Scène de l’Île, justement consacrée à l’électro, que le natif de Québec se produisait.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE CRi en concert à Osheaga

Au cours de sa représentation, le DJ dansait avec énergie. Souriant, on pouvait deviner qu’il passait un bon moment jusqu’au fond de l’espace électro.

Pour lui, la musique électronique est un « exutoire du quotidien » un « joyeux mélange entre culture et divertissement », un « beau prétexte pour faire le party ».

« Je pense que je vais repenser à ces années-là puis je vais me dire “ok j’étais fou”. […] Ça fait beaucoup, peut-être même trop. Mais en même temps, ça fait dix ans que je travaille sur mon projet, j’ai rêvé à ça et là, je le vis ! »

Pendant que certains fans brandissaient des éventails et que d’autres faisaient rebondir un ballon de plage, CRi s’assurait de leur proposer une musique rythmique, teintée d’influence house. On avait envie de balancer les hanches et de hocher de la tête.

Le producteur testait d’ailleurs pour la toute première fois son spectacle présenté « sous cette forme », souhaitant expérimenter avec divers morceaux. Il parlait d’un risque. Les encouragements des festivaliers ont signalé un pari réussi.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Il faut aussi dire que les voix de Jesse Mac Cormack et Klô Pelgag, respectivement invités vers le milieu et la fin de la prestation, ont ajouté une jolie touche au numéro.

Le fait de pouvoir se produire ainsi, pour CRi, est la preuve de l’effervescence de la musique électronique, même sur la scène québécoise. Issu d’un genre musical qui n’a jamais été le plus célèbre dans la province, il peut désormais vivre de son rêve.

« Depuis quelques années, il y a une reconnaissance médiatique, de l’industrie de la musique aussi de l’importance de la musique électronique dans les vies des Québécois. C’est quelque chose qui n’était pas vraiment considéré avant », se réjouit-il.

La 17e édition d’Osheaga se termine dimanche, avec pour tête d’affiche l’artiste SZA, spécialiste américaine du R&B.