Entre Montréal et Chappell Roan, ce n’est pas que casual, comme elle le chante dans un de ses tubes. Entre Osheaga et la nouvelle supernova de la pop, c’est désormais du sérieux. Elle aura attiré samedi après-midi la plus importante foule de l’histoire du festival pour cette plage horaire. Un moment digne d’un couronnement.

À vol d’oiseau, la foule du parc Jean-Drapeau devait être tachetée du rose de tous les chapeaux que portaient les pink pony girls, nom que portent les admiratrices de la chanteuse américaine qui a lancé en septembre 2023 son premier album, The Rise and Fall of a Midwest Princess.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Chappell Roan sur scène à Osheaga

Depuis, l’ascension lente mais continue de la mi-vingtenaire se poursuit, si bien qu’entre le moment où evenko a annoncé sa participation à Osheaga et aujourd’hui, Chappell Roan aura eu le temps de devenir la princesse des palmarès pop, rien de moins que la reine de l’été.

Un véritable fémininomène, pour reprendre le titre d’un de ses nombreux hits (Femininomenon), le premier au programme de sa courte et euphorisante performance de 45 minutes, qui s’amorçait à 15 h 30, un moment de la journée où les festivaliers sont généralement plus du genre à jaser nonchalamment dans l’herbe du parc Jean-Drapeau. Les jeunes femmes massées à l’avant scandaient depuis plusieurs minutes déjà son prénom : Chappell, Chappell, Chappell !

Le grisant pouvoir de la pop

Accompagnée de trois musiciennes (une guitariste, une bassiste, une batteuse), leur nouvelle icône s’est matérialisée sur scène non pas dans un uniforme de lutteuse, comme ce fut le cas devant un public encore plus monstrueux au Lollapalooza de Chicago jeudi, mais dans un costume quelque part entre le papillon pastel et le gâteau de noces.

Chappell Roan a déjà visité le Québec deux fois (le Théâtre Fairmount et le Centre Bell, en première partie d’Olivia Rodrigo), mais samedi après-midi, Montréal vivait avec elle sa première vraie date. Et comme la fille dont elle célèbre les charmes dans Red Wine Supernova, elle aura laissé une tendre morsure dans le cou d’Osheaga.

« Everything good happens after midnight », chante-t-elle. Rien de bon ne se passe avant minuit. Et pourtant, en plein après-midi, sous le soleil exactement, tout ce que la musique pop sait prodiguer de grisant et d’entêtant se trouvait concentré dans ce moment digne d’un couronnement.

L’exubérance de la pop, son essentiel pouvoir de subversion, sa capacité à offrir un langage commun aux adolescentes et aux marginalisés : ils sont rares les artistes parvenant à ce qu’une foule entonne en cœur un refrain dans lequel il est question d’un cunnilingus, comme c’est le cas dans Casual, une des meilleures chansons de Lana Del Rey à ne pas avoir été écrite ou interprétée par Lana Del Rey

« Are you hot ? », nous demanderait-elle durant sa ritournelle de meneuse de claque HOT TO GO !, ce qui samedi, dans la chaleur caniculaire, sonnait drôlement comme une question rhétorique. Hommes, femmes, jeunes ou vieux : tout le monde reprendrait avec Roan la chorégraphie du refrain, que vous verrez bientôt votre beau-frère tenter de répéter sur la piste de danse d’un mariage.

Rien n’allait arrêter Chappell Roan, ni la température, ni la fourche de son une-pièce, qui la laisserait tomber au beau milieu de My Kink Is Karma, mais que son équipe allait parvenir à reboutonner, pendant qu’elle continuait de chanter depuis la coulisse. Elle s’adressera à quelques moments en français au public d’Osheaga, notamment durant l’intro de cette ode au sentiment de plénitude auquel permet de goûter le malheur s’abattant sur quelqu’un à qui on en veut.

« Je te déteste, tu es stupide », a-t-elle lancé à un de ses ex, dans la langue de Mitsou, et en exigeant qu’un des caméramen la filme en gros plan. Mais Chappell n’arriverait à offrir la suite de sa vengeresse diatribe en français. « Fuck, I’ve practice this for weeks. » Ce n’était pourtant pas la peine d’ainsi s’autoflageller, tout était déjà pardonné.

Amour réciproque

Avec des projections décalées sur lesquelles apparaît une Chappell à dos de motocross ou les paroles de ses chansons dans une police de caractères rappelant le web de la fin des années 1990 (durant son plus récent succès, Good Luck, Babe !), Chappell Roan est assurément en phase avec les tendances et l’esthétique de l’heure.

Mais parce qu’elle est une élève studieuse de 50 années de pop, parce qu’il y a en elle un peu de Madonna, un peu Cyndi Lauper, un peu de Kate Bush, un peu de Lady Gaga, quelque chose dans sa musique purement irrésistible transcende le jeu des comparaisons. Pink Pony Club, son hymne absolu, décrit un bar « où tous les garçons et les filles peuvent être des reines, le temps d’une journée » et c’est dans ce lieu métaphorique, peu importe la ville, où se déroulent ses spectacles.

« Je m’appelle Chappell Roan. Je t’aime », ont été ses derniers mots, encore une fois en français. C’était manifestement, indéniablement, magnifiquement réciproque. La prochaine fois qu’elle visitera Osheaga, son spectacle ne débutera peut-être pas après minuit, mais après la tombée du jour, ça c’est sûr.