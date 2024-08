Trois chansons inattendues, et ce, pour trois raisons différentes. À elles s’ajoutent des nouveautés de la semaine qui complètent notre liste d’écoute La Presse.

Archbishop Harold Holmes, Jack White

L’album inattendu de la semaine. Sans tambour ni trompette – mais avec un maximum de riffs de guitare ! –, Jack White nous offre un album surprise titré No Name à l’énergie débordante. Constat à l’écoute : un retour aux sources pour le guitar hero américain de 49 ans (déjà ?), qui propose ici un voyage dans le temps. Les chansons entendues auraient pu en effet être offertes quelque part entre sa période The White Stripes et sa période The Raconteurs, ses deux bébés musicaux bien-aimés qui ont marqué la première dizaine des années 2000. Du – très bon – lot entendu, on retient cette pièce, Archbishop Harold Holmes, qui démontre que White n’est pas seulement un guitariste d’exception, mais également un interprète de classe supérieure. Sa voix, hypnotique, accompagne à merveille les accords tortueux et complexes de sa six cordes.

Highjack, A$AP Rocky (avec Jessica Pratt)

La collaboration inattendue de la semaine. Rakim Athelaston Mayers, ce rappeur américain – et amoureux de Rihanna – qui porte le beau nom de scène d’A$AP Rocky, s’adjoint les services vocaux de la délicate Jessica Pratt, chanteuse californienne issue de l’univers folk rock aérien. À eux, à l’arrière-plan, en chœur, s’ajoutent les voix de Creed B Good et de Jon Batiste. Ce dernier se retrouve également au piano et apporte une touche soul intéressante à la pièce au débit rapide et précis. Le sujet de la chanson ? « These n***** want my wife bad, the people want my next track/The coppers want my Black ass, fucked up, but it’s like that ». Juste ça.

Nu, Philippe Katerine

La performance inattendue de la semaine. Philippe Katerine a marqué les esprits – surtout chrétiens – lors de son passage à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Nu, peint en bleu, au milieu d’un plateau de fruits, il incarnait Dionysos, dieu de la fête. Certains y ont vu un hommage à La Cène, ce tableau de Léonard de Vinci, d’autres au Festin des dieux, de Giovanni Bellini. Mais au-delà de l’image inoubliable et du débat qui a suivi, rappelons qu’il y avait aussi une nouvelle chanson à écouter ! La pianotée Nu, délicate, parle d’amour du prochain et d’arrêt des guerres. « Est-ce qu’il y aurait des guerres si on était restés tout nu ? Où cacher un revolver quand on est tout nu ? », chante-t-il, alors que des violons classiques attendent la réponse avant de prendre leur envol.