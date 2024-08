Bryan Adams est de passage dans la province pour sa plus grande tournée en sol québécois en carrière. De Rimouski à Rouyn-Noranda en passant par Saguenay et Joliette, l’interprète de Summer of 69 montera sur scène dans sept villes. Son dernier arrêt se fera près de Montréal, à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 août. La Presse lui a posé vos questions.

Vous avez lancé votre premier album en 1980. Quel est le secret de votre longévité ? Votre voix est toujours aussi merveilleuse et sonne presque de la même manière qu’à vos débuts ! – Frank Jones

C’est très gentil, Frank. Je ne sais pas si j’ai un vrai secret de longévité. Je pense que si tu aimes ce que tu fais, tu ne travailles aucun jour de ta vie. [Il réfléchit.] À mes débuts, pour chaque porte fermée, une autre s’ouvrait. Chaque fois que quelqu’un me disait « non », je trouvais une façon de le transformer en « oui ». Je suppose que le secret, c’est peut-être ça : ne jamais accepter un « non » comme réponse.

Quelle est votre chanson préférée de votre répertoire et, à l’inverse, est-ce qu’il y en a une que vous regrettez d’avoir composée ? – Véronique Dion

Je n’en regrette aucune. Ma préférée ? C’est super difficile de choisir. J’étais très heureux de So Happy It Hurts, parue sur mon dernier album, car elle a décroché une nomination aux Grammy. C’était ma chanson préférée l’année dernière. Mais mes chansons préférées sont toujours mes nouvelles. Je pense plus à aujourd’hui et à demain qu’à hier. Le nouveau matériel m’excite plus. Mais j’aime aussi mes vieux morceaux.

Quelle a été votre inspiration musicale la plus importante ? – Josée Normandin

Je crois que ce sont les envolées de guitare rock [loud guitar rock]… Vous savez, avec beaucoup de cheveux.

Comment vous sentez-vous quand vous êtes sur scène et que la foule chante vos succès à tue-tête ? – Sara Cousineau

C’est le sentiment ultime pour un auteur-compositeur ! Il n’y a rien de mieux que d’entendre des gens chanter vos chansons. C’est pour ça que j’aime partir en tournée. Pour n’importe quel artiste, c’est la chose la plus gratifiante.

Parliez-vous français avant d’enregistrer les trames sonores anglaise et française du film d’animation Spirit : Stallion of the Cimarron, en 2002 ? Quel est votre niveau de français ? – Evelyne Donni

[En français] J’essaie de le parler un peu tous les jours parce qu’il y a quelqu’un dans mon équipe qui parle français. Toute mon équipe de vidéo est du Québec. J’ai commencé à parler français à l’école. Mon prof, quand j’avais 14 ans, était très sympa et m’a aidé à mieux le parler. J’ai aussi vécu en France pendant six mois. J’ai rencontré un prof là-bas avec qui j’ai un peu pratiqué. C’est pour ça que je parle un peu français.

[En anglais] Si j’ai la chance de rechanter en français, j’aimerais bien le faire. Avec Spirit, je leur ai dit : « Si vous prévoyez refaire les chansons en français, je veux le faire. »

Au cours de votre carrière, vous avez coécrit des chansons avec le groupe Kiss, dont War Machine. Quel souvenir retenez-vous de cette collaboration ? – François Dansereau

J’avais 21 ou 22 ans. J’étais un auteur-compositeur affamé. L’occasion s’est présentée. Leur producteur m’a appelé et m’a dit : « J’aime tes chansons. Accepterais-tu de collaborer avec les membres de Kiss ? » Je lui ai répondu que j’aimerais ça. War Machine était un riff de basse que Gene Simmons avait écrit. Je l’ai pris et j’ai écrit le reste de la chanson avec Jim Vallance.

Si vous n’aviez pas été auteur-compositeur-interprète, quel métier auriez-vous aimé exercer ? – Annie Dessureault

Je n’avais pas de plan B. Je voulais faire carrière en musique. De toute façon, chaque fois que je postulais pour un emploi, je n’étais pas choisi. J’avais de très longs cheveux quand j’étais adolescent. Dès que les employeurs me voyaient, c’était non. Je ne savais pas si j’aurais du succès comme chanteur, mais je savais que ma carrière serait liée à la musique.

À quoi ressemble une journée parfaite dans la vie de Bryan Adams ? – Eugene Beriau

La journée parfaite serait dans un endroit chaud, c’est certain. J’aime vivre dans un climat plus chaud, c’est pourquoi j’ai habité en France un moment. J’ai vécu en Jamaïque aussi. J’aime être au chaud. Lors de ma journée parfaite, il y aurait des légumes du jardin fraîchement cueillis. Je jouerais avec mes enfants et ma famille et je ferais de la natation.

Les questions et les réponses ont été abrégées et condensées à des fins de clarté et de concision.

Consultez toutes les dates de concert