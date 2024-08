(Los Angeles) Le groupe de musique rock Aerosmith interrompt indéfiniment sa tournée d’adieu, puisque la voix du chanteur Steven Tyler a été endommagée de façon permanente par une blessure aux cordes vocales l’année dernière.

Associated Press

C’est ce qu’a fait savoir le groupe emblématique derrière des succès comme Love in an Elevator et Livin’on the Edge. Le groupe américain, qui connaît du succès depuis 50 ans, a publié vendredi un communiqué annonçant l’annulation des dates restantes de sa tournée et fournissant une mise à jour sur la voix de Tyler.

« Il a passé des mois à travailler sans relâche pour que sa voix revienne à son état original. Nous l’avons vu lutter malgré le fait d’avoir la meilleure équipe médicale à ses côtés. Malheureusement, il est clair qu’un rétablissement complet de sa blessure vocale n’est pas possible », précise le communiqué.

Nous avons pris la décision déchirante et difficile, mais nécessaire — en tant que groupe fraternel— de prendre notre retraite de la scène. Extrait du communiqué d’Aerosmith

Les fans québécois d’Aerosmith qui ont acheté un billet pour le concert de cette tournée d’adieu prévu le 10 janvier au Centre Bell, à Montréal, seront remboursés. Ils patientaient déjà depuis longtemps puisque le groupe devait initialement y monter sur scène en janvier 2024, mais une fracture du larynx de Tyler a modifié les plans.

« Pour ceux qui ont acheté leurs billets par l’intermédiaire de Ticketmaster, vous serez automatiquement remboursés — il n’y a rien d’autre à faire. Pour ceux qui ont acheté sur des sites de revente tiers comme SeatGeek, StubHub, VividSeats, etc. — veuillez communiquer avec votre point d’achat », indique le site web du groupe.

Le dernier spectacle d’Aerosmith dans la métropole québécoise remonte à il y a 20 ans. Le groupe mythique a aussi soulevé la foule sur les plaines d’Abraham au Festival d’été de Québec en juillet 2012.

Tyler a annoncé qu’il s’est blessé aux cordes vocales en septembre dernier lors d’un concert de la tournée Peace Out : The Farewell Tour. Il avait alors déclaré sur Instagram que la blessure avait causé des saignements, mais qu’il espérait que le groupe serait de retour après avoir reporté quelques concerts.

PHOTO ALAIN DÉCARIE, ARCHIVES LA PRESSE Joe Perry et Steven Tyler lors d’un spectacle à Laval, en 2012

La voix de Tyler a propulsé le catalogue massif des succès d’Aerosmith depuis sa formation en 1970, y compris Dream On, Walk This Way et Sweet Emotion. Le groupe amorçait sa tournée d’adieu, qui comprenait 40 arrêts, lorsque le chanteur s’est blessé aux cordes vocales.

« Ce fut l’honneur de notre vie de faire de notre musique une partie de la vôtre, déclare le groupe sur sa page web officielle. Dans chaque club, à chaque tournée et à certains moments grandioses et privés, vous nous avez fait une place dans la bande sonore de votre vie. »

Aerosmith est membre du Temple de la renommée du rock and roll.

Le groupe est quatre fois lauréat d’un prix Grammy, récompensant l’industrie de la musique aux États-Unis.

En plus de Steven Tyler, les autres membres du groupe sont Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton et Joey Kramer.

Avec des informations de La Presse Canadienne