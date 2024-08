Les 40 ans de Born in the U. S. A. Douze nuances d’Amérique et de Bruce Springsteen

« C’est rare que le septième album d’un artiste soit son plus populaire », observe Steven Hyden, et c’est pourtant le cas de Born in the U. S. A. de Bruce Springsteen, paru le 4 juin 1984, dont 7 des 12 chansons ont figuré dans le top 100 de Billboard. Et dont la pochette aura hissé ses fesses au rang des postérieurs les plus reconnaissables de l’histoire du rock.