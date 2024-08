PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Le trio d’amis formé de Chris Russell, Calvin Cashin et Connor Brown a traversé la frontière canado-américaine après être parti de Boston, au Massachusetts, pour une escapade montréalaise de jeudi à lundi. Les jeunes hommes en profiteront pour assister aux performances de Noah Kahan, SZA et Two Door Cinema Club. Ils auraient aussi voulu voir Dominic Fike, qui a malheureusement annulé sa présence. « On a vu la liste des artistes et la vidéo de l’an dernier sur Instagram, puis on s’est dit qu’on devait venir ici. Jusqu’à maintenant, on adore ça. Le site est super, on ne manque jamais de choses à faire », disent ensemble Calvin et Connor. « Et en plus, les boissons sont froides ! », blague Chris en guise de conclusion, canette de bière à la main.