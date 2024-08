Trois femmes. Trois continents. Trois incontournables de votre week-end à Osheaga. À elles s’ajoute une liste d’écoute des artistes présents à ce rendez-vous estival prisé des amateurs de musique.

Mannequin Pussy, I Got Heaven

Avertissement à tous les pieux chrétiens qui ont été offusqués par la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques : il vaudrait mieux vous abstenir d’écouter la chanson-titre du quatrième album de Mannequin Pussy, I Got Heaven, dans laquelle la leader Marisa Dabice s’imagine Jésus lui prodiguant un cunnilingus. Toutes les autres brebis égarées seront heureuses de savoir que la formation issue de la scène punk de Philadelphie compte parmi ce que le rock au sens large a de plus jouissif à offrir en 2024 : des mélodies mémorables, des solos de guitare à dresser le poil sur les bras ainsi qu’une généreuse dose de cathartique férocité. Si nous étions en 1994, elle figurerait assurément au haut de l’affiche de Lollapalooza.

Vendredi, 15 h 10, sur la scène de la Montagne

Dominic Tardif, La Presse

Lola Young, Conceited

PHOTO SOPHIE JONES, FOURNIE PAR ISLAND RECORDS Lola Young

Lola Young n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Mais elle est aussi du genre, douée pour une forme d’introspection frôlant l’autoflagellation, à dresser dans ses paroles la nomenclature de ses pires défauts. Avec sa gouaille d’irrésistible petite peste et son accent de fille à qui il vaut mieux ne pas chercher noise, la Londonienne de 23 ans décrit son deuxième album, This Wasn’t Meant For You Anyway, comme un doigt d’honneur adressé à tous ses ex. Ces malheureux en prennent pour leur grade au son d’une musique qui, dans ses meilleurs moments, dont Conceited, sonne comme si les Arctic Monkeys période AM avaient pu collaborer avec Amy Winehouse.

Samedi, 14 h 45, sur la scène de la Montagne

Dominic Tardif, La Presse

Amyl and The Sniffers, U Should Not Be Doing That

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU GROUPE Le groupe Amyl and The Sniffers

Ne vous fiez pas à la photo qui chapeaute cette capsule, car ce quatuor australien est loin de faire dans la pop aérienne et bon enfant. On nage – ou plutôt on surfe – en territoire hardcore, punk et rock lourd avec Amy Taylor et son band de gars. La rageuse et énergique femme n’a peur de rien ni de personne – il suffit de regarder les vidéos du groupe pour s’en convaincre – et propose en concert un moment de défoulement collectif, le temps de sortir le méchant. Ce sera donc l’occasion d’un grand rentre-dedans sans débordement – un terme plus amical que mush pit, avouez-le – ce dimanche. Digne héritier du mouvement féministe Riot grrrl, Amyl répondra assurément avec une désinvolture hargneuse et sans appel à son plus récent simple, U Should Not Be Doing That.

Dimanche, 17 h, sur la scène de la Vallée

Philippe Beauchemin, La Presse