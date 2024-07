Il y a un an, Chappell Roan était quasiment inconnue. Aujourd’hui, les chansons de cette artiste queer dépassent largement le milliard d’écoutes sur les plateformes en ligne. Son succès Good Luck, Babe ! se classe dans le top 10 du Billboard. On se demande même pourquoi Osheaga a programmé sa performance en après-midi samedi, plutôt qu’en soirée. Décryptage d’un phénomène.

Explosion sur l’internet

Chappell Roan est le phénomène musical viral de 2024, selon Thomas Leblanc, chroniqueur à Ici Première et producteur des soirées Homopop. « Elle est partie de presque rien en lançant son album en septembre 2023 et elle donne maintenant des shows devant des dizaines de milliers de personnes », dit-il. Leblanc compare la trajectoire de la nouvelle venue aux débuts de Lady Gaga. « Chappell n’a pas encore de succès radio de l’ampleur de Poker Face, mais il y a quelque chose dans la rapidité de son succès qui me fait penser à Gaga. »

Chanteuse drag

Autre caractéristique qui rapproche Chappell Roan de la chanteuse de Born This Way, celle-ci propose des looks qui marquent l’imaginaire : tenues exubérantes, maquillages excentriques, création d’un personnage public. Des choix sans aucun doute influencés par les codes du drag.

PHOTO AMY HARRIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chappell Roan en concert au festival Bonnaroo, dans l’État du Tennessee, en juin dernier

Si certaines voix remettent en question le fait qu’une femme cisgenre comme elle se transforme en drag queen et non en drag king, d’autres critiquent carrément ses emprunts à l’esthétique drag. Rita Baga n’est pas de cet avis.

« Elle n’est pas qu’une fan qui s’approprie notre art, mais une artiste qui utilise sa plateforme pour promouvoir notre art. Elle accueille souvent des drags locales en spectacle. En fait, elle est une baby drag ! »

Même ouverture du côté de Gisèle Lullaby. « C’est une femme queer qui fait partie de notre communauté, dit la Québécoise. En tant que drag queen, on est inspiré par les femmes, alors c’est comme un full circle. On n’a jamais rien dit contre Lady Gaga, alors je ne vois pas pourquoi on commencerait à chialer contre Chappell Roan. »

Une communauté derrière elle

Si Chappell Roan a des fans de tous les horizons, on peut affirmer que la communauté LGBTQ+ voue un véritable culte à l’auteure-compositrice-interprète des tubes Femininomenon, Hot To Go !, Pink Pony Club, Casual et Red Wine Supernova (qui se classent tous dans le top 100 du Billboard cette semaine). Et pour cause : ses chansons parlent souvent d’amours lesbiennes, sans se cacher derrière un sous-texte ambigu.

« C’est l’fun qu’elle embrasse sa queerness, dit Thomas Leblanc. En tant qu’homme gai, le fait qu’elle traite d’amours entre femmes n’est pas l’élément central de mon rapport avec elle ; je tripe surtout sur sa musique et ses performances. Mais pour les lesbiennes et les femmes queers, c’est très important ! »

Sororité musicale

Les foules qui se sont déplacées au Centre Bell pour voir Olivia Rodrigo en mars ont eu droit à un avant-goût de l’univers de Chappell Roan, qui offrait la première partie. « Elle est dans l’orbite de Rodrigo, avec qui elle partage le même producteur [Dan Nigro] », précise Thomas Leblanc.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Olivia Rodrigo sur la scène du Centre Bell, en mars dernier

Les deux chanteuses ont aussi en commun des paroles très imagées, des mélodies fortes et une voix utilisée en puissance. « J’aime beaucoup son énergie, la sensibilité de sa voix, son style qui rappelle à la fois Stevie Nicks et la Canadienne Carly Rae Jepsen, souligne Leblanc. Son énergie attire autant la génération Z que les jeunes millénariaux qui vont encore dans les festivals. »

Nouvelle coqueluche des festivals

De Coachella à Lollapalooza, en passant par Osheaga en fin de semaine, l’été de Chappell Roan est rempli de participations à des festivals de grande envergure où elle accumule les fans. « Il se passe quelque chose live avec elle, on le voit dans les images qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux », note Thomas Leblanc.

Des images qui deviennent virales grâce à la présence scénique de la chanteuse et à ses looks. « Un peu comme Lady Gaga à ses débuts, chaque apparition de Chappell Roan vient avec un look mémorable qu’elle ne répétera pas », dit le chroniqueur.

PHOTO CHONA KASINGER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Chappell Roan en prestation au Capitol Hill Block Party, à Seattle, en juillet dernier

L’intérêt qu’on lui porte prend tant d’ampleur que les festivals doivent revoir leur stratégie. La chanteuse Ke$ha s’est portée volontaire pour échanger sa plage horaire avec la jeune sensation au Lollapalooza de Chicago, ce jeudi. L’évènement Outside Lands de San Francisco la fera passer sur la scène principale dans une dizaine de jours. Est-ce que les responsables d’Osheaga feront de même avec sa prestation de samedi, prévue à… 15 h 30 ?

Nick Farkas, vice-président à la programmation chez le promoteur evenko, expliquait à The Gazette que ce n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire. « Si nous déplaçons Chappell Roan plus tard dans l’horaire, quelqu’un d’autre devra jouer plus tôt, disait-il. La seule façon pour que ça se produise, c’est si quelqu’un annule. » Il y a fort à parier que plusieurs festivaliers prieront pour que cet improbable revirement se produise.

Chappell Roan à Osheaga le 3 août, 15 h 30

Consultez la page du spectacle à Osheaga