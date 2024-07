Il n’y a pas d’âge pour une compilation de ses meilleurs titres, il suffit d’avoir assez de bonnes chansons à proposer à son public.

Et à 43 ans, Josh Tillman, connu depuis 12 ans sous le nom de scène de Father John Misty, évalue que 17 d’entres elles méritent de prendre le chemin de ce drôlement titré Greatish Hits : I Followed My Dreams and My Dreams Said to Crawl, compilation qui aura droit à une sortie physique le 16 août et qui est déjà numériquement offerte sur le bandcamp de l’artiste.

Les chansons retenues sont extirpées des cinq albums créés sous son pseudonyme du Père Misty, auxquelles s’ajoutent le simple Real Love Baby (sorti en 2016) et une nouvelle chanson de plus de huit minutes, I Guess Time Just Makes Fools of Us All, aux sonorités jazz-rock et au texte acerbe (« Now with your genius for picking battles/It’s no wonder every helmet is too small/I guess time just makes fools of us all »). Celle-ci se retrouvera également sur le prochain album du chanteur américain, tel qu’il l’a annoncé mercredi, et qui sera lancé à l’automne.