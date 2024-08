(Toronto) Live Nation reste silencieux après que deux artistes associés à Kendrick Lamar ont déclaré que leurs dates dans sa salle History, affiliée à Drake à Toronto, avaient été annulées à la dernière minute.

David Friend La Presse Canadienne

Un représentant du promoteur mondial et propriétaire de la salle de concert a ignoré de nombreuses demandes de La Presse Canadienne visant à clarifier pourquoi les admirateurs de Schoolboy Q et Sir ont été laissés pour compte quelques heures seulement avant la date prévue de chacun de leurs spectacles, les 18 et 30 juillet.

Les deux artistes sont signés chez Top Dawg Entertainment, une maison de disques de Los Angeles qui a propulsé la carrière de Lamar, ce qui a amené les partisans à spéculer que les concerts interrompus étaient des dommages collatéraux dans la querelle musicale en cours entre Drake et le chanteur de Not Like Us.

Live Nation n’a pas répondu aux questions sur la raison des annulations ni sur la question de savoir si les admirateurs aveuglés par le changement seraient indemnisés pour les frais d’hôtel ou de transport associés.

La salle History a ouvert ses portes il y a près de trois ans et a été présentée comme une collaboration entre Live Nation et le rappeur canadien d’une installation ultramoderne pouvant accueillir plus de 2500 personnes.

Depuis lors, il est devenu un lieu de prédilection pour tous les genres musicaux, mais particulièrement pour les artistes hip-hop et R & B émergents, y compris les artistes associés à Drake.

Peu de temps après l’annulation de son concert mardi, le chanteur de R & B Sir a présenté ses excuses à ses admirateurs torontois dans une publication sur les réseaux sociaux. Il a écrit qu’il ne savait pas pourquoi le lieu avait annulé l’évènement, ajoutant dans un autre message qu’il était toujours payé.

« Ils ne nous aiment PAS », a-t-il posté sur la plateforme X en référence au succès estival de Lamar qui a alimenté la querelle de Drake.

Les suggestions selon lesquelles History pourrait faire preuve de loyauté envers la vedette de sa ville natale ont commencé à surgir après l’annulation du concert du rappeur Schoolboy Q, basé à Los Angeles, à la mi-juillet.

L’ami de longue date de Lamar s’est alors tourné vers les réseaux sociaux pour suggérer que l’annulation était liée aux tensions persistantes dans le rap. Il a laissé entendre que la police locale ne voulait pas que quiconque soit lié au spectacle de Lamar à Toronto.

Stephanie Sayer, porte-parole de la police de Toronto, a démenti cette hypothèse mercredi, affirmant dans un communiqué envoyé par courrier électronique que « la décision d’annuler ces évènements a été prise uniquement par le lieu, et non par le service de police de Toronto ».

« Bien que nous collaborions avec les organisateurs d’évènements pour garantir que toutes les mesures de sécurité nécessaires sont en place, la sécurité autour de ces évènements est gérée par le lieu », a-t-elle ajouté.

Une nuit avant que Sir ne soit censé se produire sur place, un concert mettant en vedette le rappeur de Floride Ski Mask the Slump God a attiré l’attention en ligne lorsque son interprète d’ouverture, DJ Scheme, a lancé Not Like Us de Lamar pendant que la foule chantait.