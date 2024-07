Scott Price n’a décelé aucune trace de stress chez Céline Dion, vendredi dernier, juste avant qu’elle livre sa performance aux Jeux olympiques de Paris. « Elle était très déterminée, très forte. Je ne l’ai pas sentie nerveuse ; je l’ai sentie ‟Checkez-moi ben aller !” »

Le chef d’orchestre accompagnait la chanteuse au piano, durant son interprétation de l’Hymne à l’amour. Captée depuis une tour Eiffel illuminée, la prestation de 3 min 30 s a marqué les esprits. Depuis, toute la planète semble en parler. Des réseaux sociaux au New York Times (« triomphal »), en passant par Billboard (« à couper le souffle »), Le Figaro (« phénoménal »), Kelly Clarkson (« incroyable ») et plusieurs autres célébrités, le numéro a obtenu une cascade d’éloges.

Directeur musical de Céline Dion depuis 2015, Scott Price s’attendait – humblement – à pareille réaction. Prétendre le contraire serait mentir. « Je voyais ça venir, avoue le compositeur en entrevue. C’était un alignement de planètes : la première prestation de Céline en quatre ans, les Jeux olympiques, la tour Eiffel, une chanson d’Édith Piaf… Je savais que ça allait être gros. »

Juché au premier étage du célèbre monument de Paris, le tandem n’a jamais perdu sa concentration. Malgré la pluie. Malgré la grandeur du moment. Parce qu’en plus des centaines de millions de curieux devant leur écran (aux États-Unis seulement, ils étaient 29 millions, selon Nielsen et Adobe Analytics), ce numéro marquait le retour de Céline Dion au micro, un mois après la sortie d’un documentaire troublant qui relate son combat de tous les instants contre une maladie rare et handicapante qui l’écarte des planches depuis quelque temps. Quiconque a regardé I Am : Celine Dion sait à quel point une prestation du genre était inespérée.

« J’étais heureux de retrouver Céline, souligne Scott Price. Elle avait l’air bien. On aime Céline. On veut qu’elle aille bien. »

PHOTO OLYMPIC BROADCASTING SERVICES, FOURNIE PAR REUTERS Céline Dion, accompagnée au piano par Scott Price, durant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, vendredi dernier

« Qu’elle ait pu accomplir ce qu’elle a accompli, c’est merveilleux. Elle s’était vraiment, vraiment préparée. Comme un athlète, comme un gymnaste. Elle avait fait ses devoirs. Quand je l’ai vue à Paris, son interprétation était planifiée. Chaque phrase était prête. Elle savait ce qu’elle faisait. »

« Je suis très fier, puis je pense qu’elle aussi. »

« Holy shit ! »

Scott Price savait depuis « plusieurs mois » que Céline Dion prévoyait chanter aux Jeux de Paris. En raison de l’état de santé de l’artiste québécoise, la confirmation qu’elle allait bel et bien participer aux célébrations n’est venue qu’au printemps.

Sa réaction la première fois qu’il a entendu parler du projet ? « Holy shit ! », répond le chef d’orchestre en riant.

Céline Dion avait déjà entonné l’Hymne à l’amour au côté de Scott Price. C’était en novembre 2015, aux American Music Awards. Les circonstances étaient toutefois tout autres. À l’époque, la Ville Lumière avait subi, une semaine plus tôt, des attaques terroristes. Les organisateurs du gala américain avaient demandé à Céline Dion de rendre hommage aux victimes des attentats en reprenant le classique signé Édith Piaf et Marguerite Monnot.

« Vendredi, le contexte était complètement différent, commente Scott Price. On l’a senti dans l’interprétation. »

« Est-ce que j’étais nerveux ? Oui et non, ajoute le musicien. J’étais plutôt excité. C’est plus stressant de jouer dans une petite salle de 20 personnes qui entendent chaque note qu’on joue. Quand tu joues devant une foule aussi grande, ça devient abstrait. »

« Pour être franc, j’étais surpris de constater à quel point je n’étais pas nerveux. J’avais quasiment l’impression d’être tout seul avec elle. Et ça, ce n’est pas stressant. »

PHOTO NATACHA PISARENKO, ASSOCIATED PRESS La tour Eiffel durant la prestation de Céline Dion

Il faut dire que Scott Price a l’habitude des grands rendez-vous. À titre de chef d’orchestre et d’arrangeur, il était avec Céline Dion sur les plaines d’Abraham, en 2008, pour souligner le 400e de Québec. Parmi ses nombreux faits d’armes, il rappelle également sa tournée de spectacles avec Charles Aznavour en 2002.

Ce numéro aux Jeux d’été remporte toutefois la palme. « Aujourd’hui, honnêtement, ce serait ridicule de penser que je pourrais faire quelque chose qui dépasserait ce qu’on vient de faire. »

« Céline m’impressionne. C’est un cheval de course. She rises to the occasion [elle est à la hauteur]. On vient d’en avoir un autre exemple. »

Et Vegas ?

Comme Céline Dion, Scott Price n’est pas resté à Paris pour assister au début des compétitions olympiques. Le lendemain, il était de retour à Montréal pour continuer de préparer la SuperFrancoFête 2024 de Québec, qui réunira, dans quelques semaines, des dizaines d’artistes, dont Patrick Bruel, IAM, Isabelle Boulay et Véronic DiCaire.

Un « projet symphonique » mystère sur lequel il planche depuis quelque temps devrait également bientôt sortir.

Quant aux rumeurs de retour de Céline Dion à Las Vegas, rien n’est confirmé, insiste Scott Price. « Je souhaite que Céline se sente assez bien pour remonter sur scène. Je serais très heureux pour elle. »