Si vous déambulez rue Wellington dans Verdun le vendredi après-midi cet été, vous verrez se déchaîner sur scène les jeunes musiciens du camp de jour estival d’Immersion Rock Montréal.

Durant deux semaines intensives de musique et de création quasi ininterrompues, ces rock stars de 7 à 17 ans apprennent à jouer en groupe et, grâce à « la force du band » – véritable maxime de l’organisme –, à développer leurs relations interpersonnelles.

Les accompagne une équipe engagée et passionnée de coachs évoluant dans la sphère musicale d’ici. « On se dit tous et toutes que si on avait eu cette expérience-là quand on était jeunes, ça aurait changé nos vies », affirme en entrevue la directrice des opérations, Annie-Claude Nadon, également autrice-compositrice-interprète sous le nom AnnieClaude.

« Si j’avais eu ça à 9, 10, 11, 14 ans… », dit la guitariste en émettant un son de tête explosant d’effervescence.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Stéphane Héroux et Annie-Claude Nadon, respectivement gestionnaire des programmes et directrice des opérations chez Immersion Rock Montréal

« J’ai compris le métier de musicien quand j’ai été confronté au métier de musicien », renchérit son collègue gestionnaire des programmes, Stéphane Héroux, attablé face à sa work wife (leur petit surnom) à la microbrasserie Mutoïde, dans Hochelaga.

Deux semaines intensives de rock

Durant le camp, les jeunes investissent les studios professionnels du Musicopratik, sis rue de l’Église, à Verdun.

« Ils font ce qu’un musicien professionnel rêve de faire : sortir une toune, réaliser un vidéoclip, faire un shooting photo professionnel et faire des spectacles », explique le multi-instrumentiste.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE L’un des jeunes musiciens, lors du concert sur la Promenade Wellington vendredi dernier

On leur fait vivre des choses que je n’ai même pas vécues en 31 années à faire de la musique ! Stéphane Héroux, gestionnaire des programmes chez Immersion Rock Montréal

En outre, les musiciens en herbe, qu’Annie-Claude jumelle selon leur âge et leur dextérité, choisissent leur nom de groupe, créent leur logo (qui ornera leur propre t-shirt de band !), explorent des styles musicaux, répètent assidûment, en plus de survoler les grands courants de l’histoire du rock.

Le tout ponctué d’une foule de conseils aussi simples qu’utiles que leur prodiguent les coachs : comment présenter son groupe sur scène ou encore tenir son instrument des heures durant sans se blesser, par exemple.

« À la fin des deux semaines, tout le monde frôle le délire, c’est capoté ! s’exclame avec allégresse Stéphane. Mais tout le monde a le bonheur dans l’estomac. C’est débile ! »

« La force du band »

Un spectacle en plein air gratuit sur la « Well » couronne chaque semaine de camp. « C’est très important d’apprendre aux jeunes à monter sur scène, à vivre ce stress, à ne pas lâcher, à s’accomplir dans ce qu’ils ont appris, et de le faire avec leur band, leur coach », estime Annie-Claude. Car un show, c’est une affaire de gang.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Un coach serrant la main de l’un des jeunes musiciens du camp de jour

D’où l’importance pour Immersion Rock Montréal, qui offre aussi des formules parascolaires et un camp de jour pendant la semaine de relâche, de braquer les projecteurs sur la force du band. « On le dit à outrance ! pouffe Stéphane. Mais on est tellement plus puissant en groupe. On dit qu’on fait du développement humain en utilisant la musique. »

« La musique, c’est l’outil ; mais l’expérience, c’est l’humaine derrière », lancent presque en chœur les complices. Une expérience qu’ils souhaitent « percutante » pour les jeunes, dont la plupart vivent avec des formes de neurodivergence, comme l’anxiété généralisée ou l’autisme.

D’autres se sentent dans la marge, sentent qu’ils ne fittent pas dans le moule qu’on semble vouloir leur prescrire. C’est aussi pour ça que c’est important de leur offrir cet espace. Annie-Claude Nadon, directrice des opérations d’Immersion Rock Montréal

Une expérience intense – à l’image de l’art et du métier de musicien – truffée de réalisations, jusque dans les défis que représente la mise sur pied d’un spectacle, que les jeunes sont appelés à relever ensemble.

Car il est possible qu’une chanson ne soit pas fin prête au moment de monter sur scène, « ça se peut que tu te sois planté un petit peu avant », fait remarquer Annie-Claude. « Comme ça peut arriver dans la vie », la relance Stéphane.

Ultimement, « quand tu trouves le bon monde, que tout le monde travaille dans la même direction, a la même vision, ça devient aussi ça, la force du band », dit-il.

Une expérience collective enrichissant chaque jeune, peu importe son niveau de jeu au départ. « Ça ne change pas grand-chose, parce qu’à la fin, l’expérience humaine est la même », assure Annie-Claude.

Le clou du spectacle

Aux yeux de Stéphane Héroux, les concerts constituent l’apothéose du camp. « Les parents s’en souviennent, les amis le voient », souligne sa collègue. En plus des piétons et autres flâneurs.

« Quand il fait beau, il peut y avoir 300 personnes devant nous », se réjouit Stéphane, submergé de fierté lorsqu’il voit les jeunes offrir le meilleur d’eux-mêmes sur scène, euphoriques. « Ils n’en reviennent pas que le son sorte d’eux. »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Des spectateurs applaudissant les jeunes musiciens, vendredi dernier

« On a du fun, on est appréciés du quartier. La mairesse vient, les personnes en situation d’itinérance peuvent regarder. C’est bénéfique pour tout le monde, ces spectacles-là », conclut-il.

Les concerts gratuits Rock la Well des jeunes du camp d’été d’Immersion Rock Montréal ont lieu tous les vendredis à 13 h 30 devant l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, au 4155, rue Wellington.

