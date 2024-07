« C’est rare que le septième album d’un artiste soit son plus populaire », observe Steven Hyden, et c’est pourtant le cas de Born in the U. S. A. de Bruce Springsteen, paru le 4 juin 1984, dont 7 des 12 chansons ont figuré dans le top 100 de Billboard. Après avoir écrit sur Radiohead, sur Pearl Jam et sur les rivalités rock, le journaliste américain publiait récemment There Was Nothing You Could Do, un essai sur l’impact social, politique et culturel du disque dans lequel, même si vous l’avez écouté des milliers de fois, vous entendrez soudainement de nouvelles choses.

Born in the U. S. A. est un cas d’école de chanson à laquelle certains, dont Ronald Reagan, ont tenté de faire dire ce qu’elle ne dit pas. Vous parlez dans votre livre d’un vide (« a void ») laissé par Springsteen dans ses chansons. A-t-il ouvert la porte à la possibilité d’être mal interprété ?

Je ne pense pas qu’il souhaitait délibérément que des gens interprètent mal ses chansons, mais je pense que la chanson-titre pose un regard complexe et nuancé sur l’expérience américaine, un regard qui n’est pas complètement négatif. Ce n’est d’aucune manière une chanson patriotique, mais en même temps, sa musique est inspirante, digne d’un hymne.

La chanson porte la voix d’un vétéran du Vietnam qui raconte comment son pays l’a abandonné, mais il ne dit pas qu’il veut quitter les États-Unis, il dit qu’il est né aux États-Unis, qu’il fait partie de cette nation, qu’on ne peut l’ignorer. Il exprime une résistance, une sorte d’étrange fierté. Il revendique sa citoyenneté.

La droite a tenté de mettre cette chanson dans une boîte, mais ce n’est ni une chanson bêtement proaméricaine ni une chanson abattue. Elle a quelque chose d’exaltant, de poignant, et c’est pour cette raison que j’ai voulu écrire sur cet album, dans lequel les paroles vont souvent dans un sens, pendant que la musique va dans l’autre. J’ai toujours pensé que ça rendait une chanson plus riche si, à la première écoute, on ne sait pas exactement ce qu’elle signifie.

Vous rappelez dans le livre que Springsteen, en 1984, n’avait pas encore pris position politiquement, du moins pas d’un point de vue partisan.

Il était clairement du côté des gagne-petit, des gens de la classe ouvrière, mais ses chansons parlaient justement des gens. Ses meilleures chansons se déploient comme des films. Le contexte politique est là, mais au second plan. C’est le sous-texte, pas le texte. C’est pour cette raison qu’on peut réécouter Nebraska [1982] ou Born in the U. S. A. 40 ans plus tard : ces personnages existent encore dans notre monde.

PHOTO VALERIE HYDEN, FOURNIE PAR HACHETTE Le journaliste Steven Hyden

Bruce Springsteen a été très limpide quant à ses allégeances politiques [démocrates] au cours des 25 dernières années et je suis convaincu que ça a à voir avec la façon dont la chanson Born in the U. S. A. a été interprétée. Mais il est aussi en phase avec notre époque, où on s’attend à ce que les icônes de la musique populaire s’expriment à chaque élection, à la manière des éditorialistes d’un grand quotidien.

J’ai des sentiments partagés par rapport à l’importance qu’on accorde à ce genre de proclamations, parce que d’un côté, les artistes sont eux aussi des citoyens et ont totalement le droit de s’exprimer. De l’autre, ça me semble excessif de blâmer le silence de Taylor Swift pour l’élection de Trump, ce qui n’était pas rare en 2017, alors qu’en 1984, durant une année électorale, personne n’attendait de Springsteen qu’il appuie l’un ou l’autre des candidats.

L’album qui a suivi Born in the U. S. A., le plus intime Tunnel of Love (1987), présente un Bruce différent de l’homme musculeux de ses années de gloire. Pourquoi Springsteen n’a-t-il pas tenté de reproduire le succès de Born in the U. S. A. ?

Dans le livre, je compare la trajectoire de Springsteen à celle de Michael Jackson, qui a choisi une approche opposée. Après Thriller [1982], il a tenté d’en dépasser les 70 millions d’exemplaires vendus avec Bad [1987], un album qui a connu un immense succès, mais pas aussi fort que Thriller, tout simplement parce que c’était un objectif insensé. On peut penser que ça l’a mené à sa perte.

N’importe quel succès finit par atteindre son niveau maximum et Bruce a sans doute adopté une posture plus saine en créant un album plus introspectif, plus adulte, en faisant évoluer son travail.

Springsteen a écrit une quantité absurde de matériel pour Born in the U. S. A., jusqu’à 90 chansons selon certaines estimations. Comment expliquez-vous une telle productivité ?

Ç’a toujours été sa méthode, depuis The River [1982]. Il a toujours tenté de créer des albums cohérents, d’abord et avant tout, et donc de choisir des chansons qui vont bien ensemble. C’est ce qui explique aussi pourquoi d’autres artistes ont connu des succès avec des chansons qu’il avait mises de côté [Because the Night de Patti Smith, Fire des Pointer Sisters].

PHOTO BRAD BARKET, INVISION, FOURNIE PAR LASSOCIATED PRESS Bruce Springsteen sur la scène du Madison Square Garden, à New York, le 5 novembre 2018

Certaines chansons sont apparues un peu plus tard dans le processus d’enregistrement, mais il aurait très bien pu sortir une excellente version de Born in the U. S. A. dès 1982. Ça donne l’impression qu’il repoussait le moment fatidique, qu’il procrastinait en travaillant très fort. C’est comme s’il savait que cet album aurait cet impact et c’est aussi la seule fois de sa carrière qu’il a enregistré un album aussi ouvertement pop.

Quel serait l’équivalent contemporain de Bruce Springsteen ?

Le monde de la musique a forcément beaucoup changé en 40 ans. Il y a des artistes qu’on aurait qualifiés de rock au milieu des années 1980, qu’on place aujourd’hui dans la catégorie country ou americana. Zach Bryan me vient à l’esprit ; il joue dans des arénas et des stades, Bruce est même monté sur scène avec lui il y a quelques semaines.

Mais pour l’essentiel, cette sorte de rock star est un archétype qui a disparu.

Les propos ont été abrégés et condensés à des fins de concision.