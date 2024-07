Meilleur ami de Bruce Springsteen à la scène et de Tony Soprano à l’écran, influent militant antiapartheid, fondateur de la plus cool des chaînes de radio satellite : Steven Van Zandt n’est pas qu’un simple guitariste. À l’occasion de la parution du foisonnant documentaire Disciple, La Presse l’a joint quelque part en Belgique.

Cet après-midi-là, Steve Van Zandt se trouve dans sa chambre d’hôtel, au lendemain d’un spectacle du E Street Band de Bruce Springsteen, donné au stade de Werchter en Belgique, devant 55 000 disciples. Derrière lui, un immense support mobile sur lequel sont suspendues plusieurs de ses chemises bariolées d’exubérants flibustiers, peut-être volées dans la garde-robe de Francine Grimaldi.

PHOTO MAGNUS LEJHALL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Steve Van Zandt (à droite), accompagné de Nils Logren et Bruce Springsteen, à Stockholm, le 15 juillet dernier

Voilà ce à quoi Little Steven (un de ses noms de scène) occupe son été : épauler pendant près de trois heures à chaque spectacle son meilleur ami depuis leurs 16 ans, celui dont il sera toujours demeuré le confident, même si, en 1984, il a pris l’étonnante décision de déserter le E Street Band afin d’enfin laisser résonner sa propre voix.

Pas le meilleur moment pour partir en solo : en 1984, Bruce Springsteen lançait Born in the U.S.A., de loin son album le plus populaire et, forcément, le plus lucratif. Si aujourd’hui est toujours le meilleur moment pour se choisir, le comptable de Van Zandt lui aurait probablement suggéré d’attendre à demain.

« C’est un des principaux moments de ma vie que j’ai dû analyser en écrivant mon livre », explique le musicien en évoquant Unrequited Infatuations (2021), son autobiographie dans laquelle le documentaire Disciple puise une partie de sa matière.

Quand j’ai pris la décision de partir, c’était purement instinctif. Je savais que pour préserver mon amitié avec Bruce, pour ne pas devenir amer, il fallait que je m’en aille. J’ai mis quelques mois à bien comprendre ce que je venais de faire, et quand ça m’a frappé, j’étais convaincu d’avoir complètement ruiné ma vie. Steve Van Zandt

« Mais la vérité, c’est que la majorité de ce que j’ai accompli est arrivée après ce moment où je pensais que ma vie était finie », poursuit celui qui a réintégré le E Street Band lors de sa grande réunion de 1999, et ne l’a jamais quitté depuis. « C’est en ce sens que j’espère que le film pourra être utile aux gens qui heurtent un mur dans leur carrière ou dans une relation. J’espère qu’ils pourront comprendre que ce qui ressemble à une fin n’est souvent qu’un début. »

De tous les combats

« Je ne sais pas s’il y a un autre artiste comme lui dans toute l’histoire du rock’n’roll », lance le réalisateur de Stevie Van Zandt : Disciple, Bill Teck, qui a réuni un véritable aréopage d’icônes afin de témoigner de leur indéfectible admiration pour Miami Steve (un autre de ses surnoms), dont Paul McCartney, Eddie Vedder et Peter Gabriel. « Aucun autre musicien n’a eu autant d’impact dans autant de sphères d’activité. »

Des exemples ? Van Zandt a tenu le rôle principal dans Lilyhammer, première série offerte exclusivement sur Netflix, a incarné Silvio Dante, bras droit de Tony dans The Sopranos, et a fondé Underground Garage, la coolissime chaîne de radio satellite qui tente de garder le rock’n’roll en vie.

PHOTO CHAD BATKA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Steve Van Zandt avec le créateur des Sopranos, David Chase, en 2012

« Et c’est sans compter que deux des chansons de Born in the U.S.A., un des albums les plus populaires de tous les temps, parlent selon toute vraisemblance de Steve », ajoute Bill Teck au sujet des poignantes No Surrender et Bobby Jean, écrites par le Boss après l’annonce de son départ. « J’ai toujours trouvé ça très touchant qu’aucun des deux ne confirme ou ne nie que ces chansons portaient sur leur relation. »

De son côté de l’écran de visioconférence, Steve hausse les épaules. Non, ce n’est pas aujourd’hui qu’il dérogera à cette pudeur.

Tout est politique

Autre fait d’armes, et non le moindre : Van Zandt a contribué à la libération de Nelson Mandela grâce à son intensif militantisme antiapartheid et à la création de la chanson Sun City (1985), un alignement particulièrement hétéroclite d’artistes proclamant leur soutien au boycottage culturel du régime ségrégationniste sud-africain, dont Joey Ramone, RUN-DMC, Bob Dylan, Lou Reed, Miles Davis, Keith Richards et Ringo Starr.

Little Steven n’avait jamais été particulièrement politisé, avant de visiter la planète au complet durant la tournée The River (de Springsteen) et de constater que ses habitants n’avaient pas toujours une bonne opinion des États-Unis.

Tout est soudainement devenu politique pour lui, se remémore Springsteen dans le documentaire en s’amusant du jusqu’au-boutisme de son ami, pour qui c’est toujours tout ou rien, et qui consacrera plusieurs années à dénoncer toutes les injustices croisant son chemin.

« I remain among the believers », chantait-il pourtant en 1984 sur son (excellent) album Voice of America, en jurant ne pas avoir perdu espoir que la paix et l’harmonie puissent triompher de la peur.

Demeure-t-il du côté de l’espoir à l’approche d’une élection présidentielle dont le résultat aura non seulement une incidente majeure sur son pays, mais aussi sur le monde entier ?

Sa réponse ? Une tirade ! « Cette chanson-là a été écrite à l’époque où ce que Trump faisait de mieux, c’était de tricher au golf », lance-t-il avec son inimitable sourire de mafieux. « Un des plus grands problèmes auxquels on fait face, c’est que le Parti démocrate ignore les problèmes des gens ordinaires, les problèmes économiques aux problèmes d’itinérance. Et quand les bons ne règlent pas les problèmes, les méchants en profitent. »

Mais soyons clairs, Trump et le mouvement nationaliste chrétien qui le soutient sont une menace au concept même de démocratie. Ce sont eux, les nouveaux fascistes. Steve Van Zandt

Le grand Little Steven n’a jamais cessé de se démener afin de faire advenir un monde meilleur, mais n’a jamais eu d’autre église que la musique. C’est d’ailleurs, pour l’anecdote, Little Richard qui a célébré son mariage.

« Tout ce que les gens vont chercher dans la religion, dit-il, l’inspiration, la motivation, une forme de morale, un sens de l’histoire, je l’ai trouvé dans le rock’n’roll. »