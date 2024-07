La présentation des Jeux olympiques a inspiré quelques artistes qui nous offrent des nouveautés en lien avec l’évènement planétaire. Voici trois titres olympiens qui se retrouvent sur notre liste de lecture Spotify des nouveautés de la semaine.

DVTR, Les olympiques

Si vous croyez que tout le monde sera rivé devant son téléviseur pour regarder les compétitions des JO… vous faites fausse route. Jean Divorce et Demi Lune (félicitations pour les pseudonymes originaux à Jean-Cimon Tellier, membre de Gazoline, et Laurence Giroux-Do, chanteuse de Le Couleur), qui forment le duo rock DVTR, n’ont aucunement l’intention d’encourager ceux qui, et je cite, « Piquent piquent piquent piquent/Dans la poche du peuple et se/Piquent piquent piquent aux stéroïdes ». Ouf. Les accords saccadés, rapides et courts des guitares rappellent The Hives, Les Breastfeeders et Les Marmottes Aplaties. Soulignons que le duo sera à Osheaga le 3 août, occasion de voir en chair et en os ce qui nous semble être l’un des groupes les plus prometteurs de notre belle scène montréalaise.

Gwen Stefani et Anderson .Paak, Hello World (Song of the Olympics™)

La chanson est une marque déposée, rien de moins, d’où le signe trade mark. Et on la retrouve en vidéo sur le compte YouTube du Comité international olympique. Deux gros indices pour les Sherlock Holmes musicaux à la recherche de l’hymne officiel des Jeux de Paris. En performance vocale sur Hello World (Song of the OlympicsTM), un duo de renommée planétaire composé de Gwen Stefani et d’Anderson .Paak. Mais au-delà de ces grands noms… la chanson est-elle bonne ? La réponse courte : eh bien, oui ! Le rythme est contagieux – vous vous déhancherez, promis –, le flow rapide et le texte ensoleillé et bon enfant. « We chasin’ that energy, makin’ moves/When we hit the party, that body groove/We chasin’ the sun, yеah. » D’accord, la pièce est un outil de marketing – Coca-Cola, commanditaire principal des JO, l’utilisera pour ses publicités –, mais cela n’empêche pas qu’elle soit bonne. Car au-delà d’être désaltérante, elle donne surtout le goût de danser.

IMAGE FOURNIE PAR LE CIO Gwen Stefani et Anderson .Paak

Dyme-A-Duzin et Money Montage, Trilogy

Donnovan Malik Blocker, de son nom de scène Dyme-A-Duzin, sur les beats concoctés par l’ami Money Montage, offre depuis vendredi le volume 3 de sa trilogie olympienne, après les deux premiers numéros parus en 2017 et en 2021. Et pour la petite histoire, sachez que ces trois albums sportifs ont été entrecoupés par la parution de mixtapes titrés… Training ! Oui, le gars ne fait pas les choses à moitié ! Lié à des noms connus depuis ses débuts au micro – Erykah Badu, The Roots, Ari Lennox, Joey Bada$$ –, le MC n’est plus le jeune prodige de 2013 qui nous avait éblouis avec la pièce Swank Sinatra, mais il demeure une valeur sûre de notre paysage musical.

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Dyme-A-Duzin