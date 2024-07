Cindy Lee, TOBi et The Beaches

La liste des finalistes des Polaris a été dévoilée jeudi soir. Si l’on connaît déjà Charlotte Cardin, Elisapie et Allison Russell, toutes trois finalistes au prix du meilleur album canadien décerné le 17 septembre prochain, certains noms inscrits sont – peut-être – moins connus du grand public. Présentation de trois artistes en lice qui méritent qu’on leur tende plus qu’une oreille distraite.

Écoutez les artistes finalistes et d’autres sorties récentes

Cindy Lee, Diamond Jubilee

Rocker de Calgary, Patrick Flegel met en scène son personnage de drag queen Cindy Lee pour monter sur scène et raconter ses histoires tortueuses. Sa discographie comptait, avant la pandémie, deux albums au rock lo-fi où les explorations musicales étaient nombreuses. Disons que l’artiste semblait chercher sa voie… qu’il a trouvée avec ce Diamond Jubilee. On plonge dans une trame sonore de plus de deux heures racontant des histoires d’amours impossibles, le tout enrobé de sonorités rock des années 1960 – pensez aux Beach Boys –, des années 1970 – pensez à Pink Floyd –, de noise, de lo-fi et de rock orchestral – les violons sont nombreux ! Ce disque a été encensé par les critiques, et pour cause : c’est l’histoire du rock que nous propose ici Cindy Lee, rien de moins. (À noter que cet album ne se trouve pas sur les plateformes de musique en continu, mais plutôt sur le compte YouTube de l’artiste.)

Extrait de Stone Faces, de Cindy Lee 0:00 0:00 Couper le son

TOBi, PANIC

PHOTO ASSOCIATED PRESS Le rappeur TOBi

Le Canadien d’origine nigériane TOBi mise sur un hip-hop utilitaire, dénonciateur et sociétal. Avec ce deuxième album – son premier sous une grosse étiquette, merci à RCA… et à Snoop Dogg d’avoir ouvert les yeux des majors, il y a quelques années –, le jeune trentenaire semble déjà en maîtrise de son pantin musical, tirant de belle façon les ficelles de la soul, du RnB et du rap comme un vieux de la vieille. Ce n’est pas sa première présence parmi la sélection du prix Polaris, comme il a cartonné avec Elements Vol. 1 en 2021 : il a remporté le Juno du meilleur enregistrement rap cette même année.

Extrait de Flowers, de TOBi 0:00 0:00 Couper le son

The Beaches, Blame My Ex

PHOTO TIRÉE DE WIKIPÉDIA Les filles du groupe The Beaches

D’accord, ici, il y a de fortes chances que ce groupe, ce disque et surtout cette chanson soient déjà bien inscrits dans vos listes de lecture musicales. Ce deuxième album des filles de Toronto est inspiré d’une rupture amoureuse vécue par la chanteuse, Jordan Miller. Douloureuse expérience, certes, mais qui a aussi permis au groupe de connaître une vague d’amour populaire peu commune en 2023 : la chanson Blame Brett est devenue virale sur TikTok (et pour cause, quelle belle ritournelle pop-rock !), a été écoutée près de 60 millions de fois sur Spotify, a passé 16 semaines en tête des palmarès des radios alternatives canadiennes, s’est retrouvée dans le top 20 des radios alternatives aux États-Unis et dans la liste des meilleures pièces de NPR pour cette année-là. Une sélection dans la catégorie Artiste de l’année 2023 de Billboard Canada s’en est suivie. C’est ce qu’on appelle une grosse année pour The Beaches. On remercie Brett.