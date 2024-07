Le contingent québécois présent sur la courte liste du prix Polaris, dévoilée jeudi, est impressionnant. Des dix nommés, cinq sont des noms familiers aux amateurs de musique québécoise, qu’elle soit chantée en français, en anglais ou en inuktitut.

Charlotte Cardin, Allison Russell, Elisapie Isaac, Jeremy Dutcher de même que le groupe NOBRO y figurent. À eux, pour compléter cette liste relevée, on ajoute les noms de TOBi, rapeur de son métier, tout comme DijahSB, également présent sur cette liste, du groupe The Beaches, de la DJ BAMBII, et celui du drag queen rock Cindy Lee.

Fait rare, sept des candidats de cette année ont déjà remporté un prix Juno, la plus importante récompense musicale du pays.

L’année dernière, le prix Polaris a été décerné à Debby Friday pour son album Good Luck. Le lauréat 2024 sera connu le 17 septembre. Un montant de 50 000 $ sera également remis à l’artiste ayant créé « l’album canadien de l’année, jugé uniquement sur sa valeur artistique et sans considération pour le genre musical ou la popularité commerciale », soulignent les responsables du prix.

Impact culturel

Plusieurs des albums candidats au Polaris cette année ont déjà eu un impact culturel.

99 Nights de Charlotte Cardin présente son succès de la radio pop Confetti et a remporté le Juno de l’album de l’année, tandis que Blame My Ex des Beaches est mis en valeur par la chanson à succès Blame Brett, fort populaire sur le réseau social TikTok avant de se retrouver dans les palmarès.

L’album The Returner d’Allison Russell comprend Eve Was Black, qui a valu à la musicienne son premier Grammy, tandis que Inuktitut d’Elisapie Isaac regroupe des reprises de Metallica, Cyndi Lauper et Blondie, entre autres, dans sa langue maternelle.

Motewolonuwok de Jeremy Dutcher fait suite à ses débuts primés au Polaris, chantés entièrement en langue wolastoqey.

Panic du Canadien d’origine nigériane TOBi mélange des rythmes hip-hop avec des commentaires sociaux et des confessions personnelles, tandis que The Flower That Knew du rappeur non binaire DijahSB les voit collaborer avec une poignée d’autres artistes torontois.

BAMBII est connue comme faisant partie de la scène musicale électronique « underground » de Toronto et son EP Infinity Club capture l’énergie de ses concerts en club.

Diamond Jubilee de Cindy Lee est une vaste collection de deux heures de 32 chansons concoctées comme l’alter ego du musicien Patrick Flegel. L’album concept ravive l’esprit de la musique pop-rock lo-fi des années 1970 avec une touche psychédélique.

Enfin, le nom de l’album punk féroce des rockeuses NOBRO, Set Your P***y Free, a été inspiré par un spectacle qu’elles ont joué quelques heures après que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit à l’avortement.

Gala

La plupart des sélectionnés offriront une prestation le soir du gala. Les billets pour l’évènement sont disponibles sur le site Web du Massey Hall et à la billetterie du lieu.

Les Beaches seront absents en tant que groupe, mais le chanteur principal Jordan Miller devrait se produire avec les Thunder Queens, un groupe punk adolescent entièrement féminin de London, en Ontario.

Avec La Presse Canadienne