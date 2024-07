Festival international de jazz de Montréal Un rendez-vous manqué pour Orville Peck

Le flamboyant cow-boy Orville Peck a chanté au Festival international de jazz de Montréal vendredi soir, un an après avoir annulé sa venue pour des raisons de santé physique et mentale. L’année dernière à pareille date, il était au plus mal, a-t-il dit à l’immense foule rassemblée sur la place des Festivals. « Je suis maintenant en meilleure santé, a-t-il précisé, et plus heureux. »