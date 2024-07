Lancé à l’occasion du 50e anniversaire du hip-hop l’an dernier, le Block Party de Harlem of the North revient pour une deuxième année au parc Vinet, les 3 et 4 août.

Ghostface Killah, membre le plus prolifique du Wu-Tang Clan, offrira un spectacle le 3 août, en soirée. Le lendemain, le réputé DJ Whoo Kid, qui a longtemps accompagné 50 Cent, viendra mettre un point d’exclamation aux festivités.

De talentueux artistes locaux défileront tout au long du week-end. Mentionnons entre autres Raccoon, Fléau Dicaprio, Chung, Monk. e, Loe Pesci et Maky Lavender. MPP, un beatboxeuse de 11 ans, fera également la démonstration de son talent. Les vétérans Cyrano de Montréal et Dice B assureront l’animation.

En plus de la musique, l’évènement présenté par NatyfTV fait une belle place aux arts visuels, à la cuisine afro-québécoise et aux activités pour les plus jeunes.

Les 3 et 4 août, au parc Vinet (550, rue Vinet, Montréal).

Consultez la page Facebook du Hip-hop Block Party