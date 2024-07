(Toronto) Kendrick Lamar se lance dans une autre bataille contre Drake.

David Friend La Presse Canadienne

Le natif de Compton, en Californie, a marqué le Jour de l’Indépendance des États-Unis en lançant un vidéoclip pour sa chanson Not Like Us, le dernier chapitre de sa critique du rappeur torontois.

Dans la vidéo, Lamar lance d’autres pointes à Drake et s’appuie fortement sur les motifs de hiboux, une référence au cercle d’amis de Drake et à leur marque de mode October’s Very Own (OVO).

L’une des scènes les plus marquantes montre Lamar écrasant une piñata en forme de hibou. Dans une autre, Lamar s’attarde devant une cage à oiseaux avec un hibou vivant enfermé à l’intérieur.

Lamar fait aussi directement référence aux visuels passés de Drake. À un moment donné, il rappe dans une pièce faiblement éclairée qui évoque une scène du clip Family Matters de Drake. Un personnage anonyme s’approche par-derrière, vêtu d’une cagoule semblable à celle que porte Drake dans la vidéo Toosie Slide.

La vidéo de Lamar fait également plusieurs clins d’œil à la ville de Toronto. Il y a une apparition de l’ancien joueur étoile des Raptors DeMar DeRozan, qui a été échangé contre Kawhi Leonard en 2018 par l’équipe dont Drake est l’ambassadeur mondial.

DeRozan serre la main de Lamar dans un apparent échange d’allégeance après des années passées à être considéré comme l’un des amis de Drake. Son apparition intervient pendant la réplique : « Je suis content que « DeRoz » soit rentré à la maison, vous ne le méritiez pas ».

Pendant ce temps, Mustard, producteur de Not Like Us, arbore une casquette des Blue Jays de Toronto dans une attaque plus subtile contre la ville.

La vidéo de Lamar tente également de dissiper certaines des affirmations que Drake a accumulées dans les derniers mois.

Not Like Us est coréalisé par Dave Free. Selon Drake, il pourrait être le père de l’un ou des deux enfants de Lamar. Leur partenariat sur ce projet et l’apparition de Free dans la vidéo suggèrent qu’il n’y a pas de mésentente entre eux.

Whitney Alford, la conjointe de Lamar et la mère de ses enfants, apparaît également dans une réfutation claire des paroles de Drake qui suggéraient que leur relation s’était effondrée.

Tout cela survient après que la querelle de longue date entre les deux grandes vedettes du hip-hop a atteint un point culminant ce printemps, alors que les deux hommes se sont échangés des insultes de plus en plus personnelles dans leurs chansons.

En mai, un agent de sécurité à l’extérieur du domicile de Drake à Toronto a été grièvement blessé lors d’une fusillade nocturne, tandis que la police enquêtait sur d’autres incidents d’intrusion dans les jours qui ont suivi.

Même si la police n’a pas établi de lien entre la fusillade et la dispute musicale, les deux rappeurs ont réduit leurs attaques pendant plusieurs semaines, le consensus populaire suggérant que Lamar était le vainqueur.

Lamar a organisé un concert de trois heures à Los Angeles le 19 juin, un jour férié qui commémore l’émancipation des esclaves aux États-Unis. Pendant le spectacle, Lamar a interprété Not Like Us pas moins de quatre fois.