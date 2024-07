(New York) Une nouvelle plainte pour agression sexuelle et exploitation sexuelle a été déposée contre le rappeur américain Sean « Diddy » Combs par une ancienne vedette de films X, selon des documents judiciaires rendus publics jeudi.

Agence France-Presse

Sean Combs fait déjà l’objet de plusieurs plaintes dans lesquelles les victimes présumées le décrivent comme un prédateur sexuel violent, qui utilisait alcool et drogues pour obtenir leur soumission.

Dans la dernière plainte déposée mercredi, le rappeur, connu par son surnom P. Diddy, est accusé de s’être servi de l’actrice Adria English « comme d’un pion sexuel pour le plaisir et le bénéfice financier d’autres personnes », lors de soirées dans les Hamptons, dans l’État de New York, et en Floride, entre 2004 et 2009.

L’actrice demande que Sean Combs soit renvoyé devant un tribunal ainsi que des dommages et intérêts dont le montant n’a pas été précisé.

Au total, neuf plaintes ont été déposées contre le rappeur depuis novembre 2023.

« En raison des nombreux procès intentés contre Combs pour des actes identiques ou similaires, il est de plus en plus évident que le mis en cause se livrait à des actes bien plus sinistres qu’on ne le pensait, notamment à des abus physiques et au trafic d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle », peut-on lire dans la plainte.

Dans une vidéo publiée récemment et datant de 2016, on voit le rappeur se déchaîner contre sa compagne de l’époque, la chanteuse de R & B « Cassie » Ventura.

Dans une plainte déposée en novembre, celle-ci a accusé le rappeur d’un viol en 2018 et d’avoir eu un « comportement violent » et « déviant » durant une décennie, comme des relations sexuelles forcées avec des hommes prostitués.

L’affaire a été réglée « à l’amiable » selon un accord confidentiel.

Le rappeur américain a nié les accusations portées contre lui et son avocat n’a, dans l’immédiat, pas répondu à une demande de commentaire de l’AFP.