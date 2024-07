(Los Angeles) Ann Wilson, chanteuse du groupe de rock Heart, a annoncé qu’elle était atteinte d’un cancer et que le groupe reportait les concerts restants de sa tournée Royal Flush Tour pendant qu’elle suivait un traitement.

Associated Press

Ann Wilson a déclaré dans un communiqué mardi qu’elle avait été opérée d’une tumeur cancéreuse et qu’elle se remettait progressivement, mais que ses médecins lui avaient conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et de s’absenter de ses concerts « afin de se rétablir complètement ». « Cela signifie que les autres concerts de la tournée nord-américaine seront reportés à des dates en 2025 ».

« Aux acheteurs de billets, j’aimerais vraiment que nous puissions faire ces concerts. Sachez que j’ai absolument l’intention de revenir sur scène en 2025 », a déclaré M. Wilson dans le communiqué. « Mon équipe est en train de régler ces détails et nous vous ferons part du plan dès que possible. »

Tous les billets achetés précédemment pour les spectacles reportés seront honorés. Les dates reportées seront annoncées dans les semaines à venir, selon le communiqué.

« Il s’agit simplement d’une pause. J’ai encore beaucoup de choses à chanter », poursuit Wilson avant d’ajouter : « Respectueusement, c’est la dernière déclaration publique que je souhaite faire à ce sujet. »

Plus de 50 concerts dans des stades et des arènes dans des dizaines de villes à travers les États-Unis et le Canada sont concernés par ce report. Certains concerts devaient inclure des prestations de Def Leppard et Journey, et Heart n’a pas annoncé si ces groupes l’accompagneront lors des représentations reportées.

Le groupe, mené par les sœurs Ann et Nancy Wilson à la guitare, a annulé la partie européenne de sa tournée en mai, expliquant que la chanteuse devait subir « une procédure de routine, sensible au temps, pour laquelle le temps de rétablissement minimum est de six semaines ».

Wilson a publié un message sur Instagram au moment de l’annulation des concerts européens, en écrivant : « Je vais bien ! Ne vous inquiétez pas. Je m’excuse pour les inconvénients que cela peut causer. C’est certainement un inconvénient pour moi. »

Les sœurs Wilson, qui ont connu le succès avec des titres comme Magic Man, Crazy on You et Alone, ont formé le groupe en 1973. Les membres du Rock & Roll Hall of Famers ont reçu un prix pour l’ensemble de leur carrière de la part de la Recording Academy en 2023.