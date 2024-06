Mixtape : un hommage musical à Jean-Marc Vallée « Il aurait aimé ça, être la musique »

Jean-Marc Vallée était le plus mélomane des cinéastes. Proches et collaborateurs rendront un hommage tout en musique au réalisateur québécois mort il y a deux ans et demi, lors d’une soirée unique qui réunira entre autres Elisapie, Beyries, Maxime Le Flaguais, Patrick Watson, Pierre-Luc Brillant et Alexandra Stréliski.