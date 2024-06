Laufey est une belle anomalie. La chanteuse jazz figure parmi les artistes les plus populaires de TikTok, la plateforme des 18 à 34 ans. À coup de vidéos virales (et de prix Grammy), l’Islandaise remet le genre au goût du jour et rend les jeunes mélomanes nostalgiques d’une époque qu’ils n’ont pas connue.

Celle que l’on n’attendait pas

Laufey

L’ascension de Laufey (prononcé lāy-vāy) dans la sphère populaire, particulièrement auprès des jeunes, est à la fois l’histoire d’un succès inattendu et celle du travail acharné d’une artiste déterminée. Car si on ne l’attendait pas forcément dans le milieu de la musique grand public, où le jazz se classe difficilement dans les plus hauts rangs, ce n’est pas tout à fait par hasard que Laufey s’est rendue où elle est aujourd’hui, soit avec un prix Grammy à son nom, une tournée mondiale en cours et près de 6 millions d’abonnés sur TikTok, à 25 ans seulement. Née à Reykjavik d’un père islandais et d’une mère chinoise, Laufey Lín Bing Jónsdóttir, de son nom complet, a été prédestinée à la musique : sa mère est une violoniste classique, son grand-père était un professeur de violon au Conservatoire de musique en Chine, sa sœur jumelle est également violoniste. À 4 ans, elle a commencé le piano, à 8 ans, elle s’est mise au violoncelle, puis a obtenu son diplôme du Collège de musique de Reykjavik. À 15 ans, elle a été soliste de violoncelle au sein de l’Orchestre symphonique d’Islande. À la même époque, elle s’est rendue jusqu’à la finale de l’émission télévisée Ísland Got Talent, puis en demi-finale, l’année suivante, de The Voice Iceland. Ces premières incursions dans des émissions grand public ont amorcé son passage entre le monde plus reclus des musiques classique et jazz à celui de la musique populaire. Son objectif est clair : amener le jazz aux oreilles du plus large auditoire possible. « [Taylor Swift] a fait pour la pop et la musique country ce que j’espère faire pour le jazz, a-t-elle d’ailleurs expliqué au magazine Billboard, dans une entrevue de 2023. Elle a réussi à rassembler les gens du monde entier [autour de sa musique], ce qui est l’un de mes principaux objectifs en tant que musicienne. »

Laufey – From the Start

La formule TikTok

Comme pour bien des histoires récentes de succès populaires, la plateforme TikTok a beaucoup à voir avec la réussite de Laufey. La génération Z raffole de la musique de l’Islandaise, ce jazz pop qui se confond avec la musique classique, entre le old school et la modernité, tout en mettant de l’avant une voix unique et contemporaine qui, elle, n’a pas d’étiquette. Ses textes-histoires, à la Taylor Swift, ont également tout pour plaire. Celle qui a commencé à bâtir son auditoire sur les réseaux sociaux durant la pandémie (lorsqu’elle a fait paraître sa chanson Street by Street) n’a jamais cessé d’entretenir ce filon. Elle s’est mise à publier sur Instagram et TikTok des reprises de classiques du jazz, d’Ella Fitzgerald à Billie Holiday. Très vite, des représentants de maisons de disques ont remarqué sa popularité croissante et lui ont fait des offres. Elle s’est entourée d’une équipe, a continué à construire son identité musicale et publique, en continuant de miser surtout sur les réseaux sociaux, interagissant avec ses fans et publiant régulièrement de nouvelles vidéos. Elle compte aujourd’hui 13,5 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Près de 4 millions de personnes la suivent sur Instagram. Son concert Tiny Desk (à voir !) en est à 3,5 millions de vues sur YouTube. « Même si vous me donniez tout l’argent du monde, je ne pense pas que je pourrais proposer une meilleure stratégie que celle de Laufey », a commenté son agent, Max Gredinger, au magazine Billboard. Ambassadrice jazz sur TikTok, Laufey a toutefois une portée qui a rapidement fini par transcender les limites de la plateforme pour atteindre le « vrai monde ». La preuve : son second album, Bewitched, s’est classé très haut dans les ventes dans plusieurs pays depuis sa sortie en septembre dernier (notamment au premier rang du classement américain Indie et Jazz). Si ses vidéos TikTok fonctionnent allègrement, Laufey convainc aussi les jeunes auditeurs d’écouter sa musique ailleurs que dans des clips accrocheurs de quelques secondes, redonnant au jazz des airs de modernité.

Laufey – Street by Street

Un prix Grammy et d’autres accolades

Laufey

Après son premier disque Everything I Know About Love (2022), celui qu’elle a fait paraître tout juste un an plus tard, Bewitched, a valu à Laufey son premier prix Grammy pour le meilleur album traditionnel pop. Elle succède ainsi à Joni Mitchell, Tony Bennett, Frank Sinatra et Natalie Cole, qui ont tous reçu ce prix par le passé. En plus de convaincre les réseaux sociaux, Laufey a maintenant acquis une reconnaissance que nul ne peut nier. S’il y avait longtemps que le jazz n’avait pas été aussi apprécié, le succès de Laufey semble s’inscrire dans une toute nouvelle tendance que l’on remarque également avec la popularité de la jeune chanteuse jazz américaine Samara Joy, qui a reçu l’an dernier le prix Grammy de la meilleure nouvelle artiste et qui, elle aussi, remplit des salles de concert, notamment à Montréal. Mais Laufey est encore plus présente dans la musique pop. Des artistes comme Billie Eilish ou Willow Smith ont salué son travail, des accolades qui ont aidé à propulser son ascension. De nombreux magazines ont publié des portraits flatteurs décrivant son succès inattendu. Plusieurs s’entendent pour dire que Laufey rend les jeunes auditeurs nostalgiques d’une époque qu’ils n’ont jamais vraiment connue, celle où le jazz était en vogue, titillant cette fibre de plus en plus répandue qui veut que le jeune public s’intéresse à ce qui est « vintage » (dans la mode, dans la musique, dans la littérature, etc.). « J’ai l’impression d’être devenue l’artiste qui me manquait quand j’étais plus jeune et cela me rend vraiment très heureuse, disait d’ailleurs Laufey lors d’une entrevue cette année avec le Guardian. Chaque soir, je regarde ma foule, j’ai l’impression d’avoir bâti la communauté que j’ai toujours voulue, mais que je n’ai jamais eue. »

Laufey – Falling Behind

Guichets fermés à répétition

PHOTO MAANSI SRIVASTAVA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Laufey

Les admirateurs de Laufey sont aussi au rendez-vous dans les salles de spectacles, autre signe de son succès phénoménal au-delà des plateformes sociales. Son public est jeune et dévoué. Ce sont ceux qui la suivent sur TikTok qui achètent ses billets de concert. « Depuis mes premiers spectacles en 2021, ils sont tout le temps à guichets fermés », a-t-elle constaté auprès du Guardian. « Je ne suis pas nerveuse avant de jouer, car dès que je suis sur scène, c’est une libération immédiate de pouvoir chanter et connecter avec le public. C’est ce que je préfère du fait d’être musicienne », a-t-elle ajouté. Comme si elle était née pour cela, la chanteuse démontre une aisance qui ne peut que captiver. Sur scène, elle joue du piano, du violoncelle, de la guitare électrique ou laisse parfois sa voix porter seule toutes les émotions qu’elle transmet dans sa musique. Le public montréalais aura d’ailleurs droit lors du Festival de jazz à deux performances dans deux salles différentes… lors d’une seule journée.

Laufey, le 29 juin, à 14 h à la Maison symphonique, puis à 19 h 30 à la salle Wilfrid-Pelletier

