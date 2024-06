Jean-Marc Vallée était le plus mélomane des cinéastes. Proches et collaborateurs rendront un hommage tout en musique au réalisateur québécois mort il y a deux ans et demi, lors d’une soirée unique qui réunira entre autres Elisapie, Beyries, Maxime Le Flaguais, Patrick Watson, Pierre-Luc Brillant et Alexandra Stréliski.

« Jean-Marc accompagnait sa vie de bandes sonores, pour tout, tout le temps », nous a raconté l’autrice-compositrice-interprète Beyries lors d’une répétition la semaine dernière. Pas pour rien que le concert, qui sera présenté à la salle Wilfrid-Pelletier jeudi dans le cadre du Festival de jazz, s’intitule Mixtape. On pourra y entendre autant des musiques qui ont fait partie de la trame musicale de ses œuvres que des pièces qu’il aimait écouter et d’autres créées pour lui.

Beyries a connu Jean-Marc Vallée à l’époque où elle travaillait dans le milieu du cinéma. « Il avait des amitiés loyales de longue date, des relations profondes et sincères », souligne-t-elle. C’est d’ailleurs un noyau fidèle – Marc-André Grondin à la mise en scène, Jean-Phi Goncalves à la direction musicale, le fils de Jean-Marc Vallée, Alex Vallée, ainsi qu’Amélie Beyries à la direction artistique – qui est à l’idéation et à la création de cette soirée.

« Ce qu’on essaie de faire, c’est un bon show de musique », nous explique Marc-André Grondin, pendant qu’on entend Elisapie répéter.

C’est un hommage musical, pas un hommage, ça, il y a plein d’autres lieux pour faire ça. Là, on laisse la musique parler. Marc-André Grondin

Pour l’inoubliable interprète de Zac dans C.R.A.Z.Y., Jean-Marc Vallée maîtrisait l’art de la bande sonore à la perfection. Tellement qu’aujourd’hui, pour bien des gens, Space Oddity évoque autant Bowie que le célèbre film du cinéaste, grâce à l’union parfaite entre les images et la musique. « Il est venu se greffer dans la vie du monde, dit-il. Il n’y a pas beaucoup de réalisateurs qui réussissent ça. »

Jean-Marc Vallée était « extrêmement mélomane », rappelle le musicien et réalisateur Jean-Phi Gonvalves, qui a été son voisin et qui a collaboré avec lui de manière ponctuelle. « Il connaissait plus de musique que beaucoup de monde. Autour de moi, je pense qu’il y a juste Marc-André Grondin et lui qui connaissent autant de musique, sans que ce soit leur métier. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Marc-André Grondin est le metteur en scène de Mixtape : un hommage musical à Jean-Marc Vallée. « Je ne connais pas bien les technicalités de chaque département, mais disons que quand il y a un doute, une hésitation, c’est moi qui tranche. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le directeur musical Jean-Phi Goncalves aime bien le concept de mixtape. « Il y a une variété agréable dans ça. Mais ce ne sera pas une pizza, parce qu’on a un band qui est là de la première à la dernière toune. Ce sera comme un splash de couleurs sur un même tableau. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Jean-Phi Goncalves, la bassiste Fabienne Gilbert, Marc-André Grondin, Élisapie, le guitariste Joseph Marchand et Beyries. « Il y a des moments en répétition où j’ai eu la chair de poule, dit Marc-André Grondin. Parce que criss que c’était bon ! Pour un maniaque de musique comme moi, travailler avec tous ces musiciens, c’est merveilleux. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Elisapie interprète Crazy de Patsy Cline en répétition. Il y aura sur scène autant un band rock qu’un quatuor à cordes et des choristes. « Il y a des gens qui ont travaillé de très près ou de loin avec lui, explique Marc-André Grondin. Tout le monde a un rapport différent, il y en a pour qui c’est plus émotif que d’autres. Mais si on veut des moments touchants, on est là aussi pour avoir du fun. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Beyries chantera lors du concert, pour lequel elle agit aussi à titre de directrice artistique. « On m’a donné ça comme titre, mais je ne sais pas trop c’est quoi, la description de tâches. Je n’ai jamais fait ça. Mais ça me fait plaisir, c’est facile pour moi de s’assurer que tout est correct. » 1 /5









Le réalisateur aimait organiser des soirées DJ, se souvient Jean-Phi Goncalves. Surtout, il adorait faire partager ses passions musicales. « Il m’en a fait découvrir, des choses ! », s’exclame Elisapie, qui nous a parlé lors d’une courte pause. « Celle que je ne peux plus écouter sans pleurer, c’est Sharon Van Etten, qu’on a appris à aimer, et qu’on était allés voir ensemble pour nos fêtes. »

La chanteuse avait fait la connaissance de Jean-Marc Vallée lors d’un évènement public, et a vite trouvé en lui son « âme frère ». « Dès que je l’ai rencontré, je me suis dit : c’est quelqu’un que ça se voit qu’il aime la musique. » Elle avait tellement confiance en son jugement qu’elle lui faisait écouter tous ses démos.

« J’avais besoin de son stamp. Il aimait ça pas trop produit. Je pense souvent à lui quand on veut trop mettre de couches », témoigne Elisapie, qui a de la difficulté à accepter la disparition de ce « grand fou passionné et électrique » qu’il était.

« C’est quelqu’un qui a donné beaucoup d’amour. » Sa voix se casse un peu.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Elisapie va chanter Crazy, sa chanson Navvaatara, que Jean-Marc Vallée a utilisée dans Café de Flore, et sa version en inuktitut de Wish You Were Here, qui figure son sur plus récent album. « J’aurais tellement aimé qu’il l’entende. C’est mon grand regret. »

J’aimerais ne pas avoir à faire ce spectacle, j’aimerais le faire avec lui. C’était tellement une impulsion d’amour et de passion. Il aurait aimé être musicien ou chanteur. Elisapie

« Il aurait aimé ça, être la musique », poursuit-elle.

Hommage « signifiant »

Jean-Marc Vallée aurait non seulement voulu faire de la musique, mais il aurait voulu être un rock star, croient ses amis et son fils. « S’il avait été plus talentueux à chanter ou jouer d’un instrument, il aurait essayé, estime Alex Vallée. Mais il était bon pour reconnaître ses forces et ses faiblesses, et il savait qu’il était meilleur cinéaste que rock star ! »

C’est ce que raconte aussi Beyries en souriant. « La première fois qu’il m’a vue en spectacle, il était jaloux. Je lui disais : mais je suis zéro une rock star ! Je suis juste une chanteuse qui chante des chansons douces. Lui me disait : je voulais vraiment être rock star, j’ai fini réalisateur. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Beyries en répétition pour Mixtape. « Ce sera comme une grande vague d’amour et d’amis, dit-elle. Avec les musiciens qu’on a, les interprètes extraordinaires, les grands classiques qu’on va chanter, ça ne peut pas être pas bon. Et c’est juste une fois ! »

Après la mort « surréelle » de Jean-Marc Vallée, Beyries a préféré prendre un peu de recul avant d’organiser un spectacle hommage, question de « monter quelque chose de vraiment substantiel, réel et signifiant. » À l’image de ce qu’était son ami.

« Il était extrêmement présent, très connecté, proche de ses émotions. On n’avait pas peur de pleurer avec lui, et lui était souvent ému. J’en suis moi-même émue ! » Elle s’arrête un peu alors que la peine monte. « C’est fou, il avait ça en commun avec Michel Côté… et moi aussi, faut croire ! »

Pour Alex Vallée, cette soirée est importante pour continuer à faire vivre la mémoire de son père, mais aussi se regrouper entre amis et travailler tous ensemble.

Mon père était un grand rassembleur, il aimait travailler avec les gens qu’il aimait. Il avait de belles relations de travail, de vraies belles amitiés. Alex Vallée

Lui-même va chanter, pour la première fois de sa vie, avec un orchestre. « C’est un beau buzz de sentir cette énergie collective. Je trouve ça malade ! », indique Alex Vallée qui, on s’en doute, a grandi dans l’amour de la musique. Ce spectacle, confirme-t-il, ressemblera à son père.

« Il avait des playlists pour tout ! Il passait même l’arc dramatique de ses personnages avec la musique. Ça l’aidait à comprendre leur langage, leur émotion. » Quand il pense au spectacle de jeudi, Alex Vallée ressent « beaucoup de gratitude, de joie aussi ».

« Une ligne qu’on répétait souvent pendant qu’on montait le spectacle, c’était : est-ce que Jean-Marc aurait aimé ça ? raconte Beyries. C’était notre ligne directrice. » Et quelle est sa réponse ? Elle sourit. « À date, je pense que Jean-Marc aimerait ça. Avoir un hommage à la Wilfrid, il serait content. Il aurait plein de critiques probablement ! Mais il serait super touché. »

Le jeudi 27 juin, à 19 h 30, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts

