Ambiance R&B aux Francos Le R&B en français à l’honneur

Pour clore les Francos en beauté, on a misé sur le R&B… et sur Corneille. Ce dernier a été le maître de cérémonie (et le plat principal) d’une soirée réunissant une dizaine d’artistes, une étincelante chorale et un band renversant, qui ont ensemble fait honneur au R&B francophone et, surtout, fait beaucoup danser la place des Festivals, entre nostalgie et découverte.