Près de 115 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Plus de 400 000 écoutes de La vie rapide, sortie mardi. Une tournée de 15 villes en Europe. Le succès du rappeur Rowjay est impressionnant. En voici la recette.

L’inspiration

Jason Rosauri, alias Rowjay, a été initié au rap dès le primaire, à Saint-Léonard, lieu de notre entrevue. « J’ai habité ici toute ma vie. C’est un quartier très rap, avec moi, Enima, Connaisseur [Ticaso], VT… il y a toujours eu du rap ici. C’est en allant à l’école avec des Haïtiens et des Algériens que j’ai connu cette culture », raconte-t-il.

Au début des années 2000, alors que le jeune Jason découvre ce genre qui commence à gagner en popularité au Québec, un certain Roi Heenok se démarque par ses vidéos mises en ligne. Ce n’est pas tant par sa musique que par son propos et sa façon de s’exprimer que l’artiste se distingue. « J’ai grandi sur Roi Heenok. La première fois que je suis allé en France, en 2016, on me parlait de lui tout le temps », précise Rowjay.

En effet, la légende du Montréalais d’origine haïtienne demeure plus grande de l’autre côté de l’Atlantique. « Le gars a influencé Freeze Corleone, un gros rappeur français. Un autre, Damso, le mentionne sur l’intro [Périscope] de son premier album. C’est un personnage important dans le rap d’ici. Au fil du temps et de mes voyages, j’ai réalisé son impact là-bas », remarque le MC de 27 ans.

Avec finesse

Avec la bénédiction royale, Rowjay emprunte à Heenok certaines de ses caractéristiques. « Comme lui, je joue à l’Américain en français et les Français aiment bien l’idée du rêve américain. »

Il s’agit ici de la version ultracapitaliste du rêve, déclamé avec une énonciation très appuyée. Chaque syllabe prononcée est bien audible et le vocabulaire est aussi raffiné que truffé d’anglicismes. Au premier rang, le mot « finesseur » qui, au rythme auquel Rowjay l’emploie, pourrait remplacer « finasseur » dans le dictionnaire.

« Quand tu te fais finesse dans la rue, tu t’es fait avoir de manière slick, indique le rappeur. Moi, je finesse le game, dans le sens de prendre le contrôle du rap sans qu’on me voie venir. Mais c’est aussi la finesse pour vrai, avec grâce. La façon que je rappe, que je me présente. J’ai créé mon univers. Et l’inspiration vient de Roi Heenok. »

De l’avis de Rowjay, cette proposition plaît au public français, car il la trouve « exotique ». « Je m’intéresse aussi à leur culture et ils aiment avoir le point de vue d’un gars de Montréal. Ils ne sont pas au courant des questions identitaires québécoises. Pour la plupart, je suis un Canadien qui s’est adapté à eux, plus pour les références culturelles que le langage. »

Le marché européen

Cela fait déjà 10 ans que Rowjay a été adopté par les Français. En 2014, alors qu’il commençait à peine à enregistrer « de manière sérieuse », un projet lancé sur Soundcloud s’est retrouvé dans les bonnes oreilles. « C’est vraiment le hasard, admet l’artiste. Le producteur Myth Syzer l’a fait circuler sur son fil et j’ai bénéficié de son élan. Sur Spotify, Montréal est ma deuxième ville après Paris. Bruxelles est troisième. »

L’automne prochain, Rowjay retournera en Europe pour une tournée. Des arrêts dans 12 villes françaises sont confirmés et d’autres en Belgique devraient être annoncés sous peu. Le premier sera à Paris, le 19 septembre. « Un petit gars de Saint-Léonard va remplir La Cigale comme artiste indépendant, dit-il avec une fierté justifiée. C’est 1500 personnes ; c’est plus que le Club Soda ! »

À propos de la mythique salle du boulevard Saint-Laurent, Rowjay compte s’y produire à la fin de l’année ou au début de 2025.

La vie rapide

Les spectacles prévus à Paris et à Montréal partageront la même particularité : La vie rapide y sera joué dans son intégralité.

Le dernier album de Rowjay est assurément son plus achevé. Comprenant 21 chansons pour une durée d’une heure, il s’écoute d’un trait grâce à un brillant enchaînement des pièces aux styles et rythmes variés. Majoritairement produit par les Québécois Freakey !, Mike Shabb, Nicholas Craven, Rami B et DoomX – ces deux derniers sont membres du trio Planet Giza –, La vie rapide ne compte qu’un invité au micro : le Français La Fève.

« C’est la cerise sur le gâteau. Il est l’un des rappeurs les plus chauds en France, indique Rowjay. On a fait cette chanson en premier et je n’étais pas certain si je la voulais sur l’album, mais elle fonctionne. »

Car ce qui distingue aussi l’album est sa cohésion assurée par d’habiles transitions arrangées par DoomX. « Je me suis donné le défi de faire 20 tracks solos qui vont captiver les gens. Pour y arriver, je propose une variété des beats qui passent du gros trap de Freakey ! au boom-bap de Mike Shabb. Puis, pour récompenser quelqu’un qui écoute tout l’album, on a ajouté des transitions entre les chansons », explique Rowjay.

« Sur La vie rapide, il n’y a pas de concession. C’est un album d’un gars autant inspiré par Kool G Rap que par Playboi Carti. Je fais le ballant entre les deux, en français, et ça, c’est un truc complètement différent », conclut-il.

Rowjay est en spectacle au Festival BleuBleu, à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, ce samedi, 22 h 15.

