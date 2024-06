Il sera possible de célébrer la fête nationale un peu partout au Québec ce week-end, au rythme de la musique de Paul Daraîche, Les Louanges, Ariane Roy, Corneille, Gab Bouchard, Dumas, Ariane Moffatt, Safia Nolin ou Laurence Jalbert. Petit guide des principaux rassemblements prévus.

Montréal

Le 24 juin, à 20 h, au parc Maisonneuve

Le spectacle montréalais de la fête nationale est intitulé Une chance qu’on s’a, un beau clin d’œil à Jean-Pierre Ferland, mort le 27 avril dernier. Animé par Pierre-Yves Lord et mis en scène par Pierre Séguin, le grand rassemblement est placé sous le signe de la nostalgie. Y participeront Claude Dubois, Roxane Bruneau, Patsy Gallant, Queenie, Daniel Lavoie, Kanen, Éléonore Lagacé, Judi Richards, FouKi et Le Vent du Nord. Le traditionnel défilé de la Saint-Jean se déroulera plus tôt, à partir de 13 h 30. Le départ se fera au coin des rues Rachel et Molson, puis les festivités se poursuivront au parc Maisonneuve. Pour ceux et celles qui célébreront à la maison, le grand spectacle sera diffusé à 20 h 30 sur ICI Télé et TVA et, à la radio, sur CKOI, les cinq stations Rythme et CIME.

Québec

Le 23 juin, à 18 h 30, sur les plaines d’Abraham

Dans la Capitale-Nationale, ce sont bien sûr les plaines d’Abraham qui seront le théâtre du spectacle de la Saint-Jean. Celui-ci réunira sur scène Mara Tremblay et ses invités : Marie-Annick Lépine, Patrice Michaud, Paul Daraîche, Les Louanges, Ariane Roy, Waahli, Beatrice Deer, Matiu, Laurence Nerbonne, Mitsou et Galant, tu perds ton temps. Sous la direction musicale d’Antoine Gratton, les artistes présents interpréteront des succès populaires revisités. Le groupe Zébulon ouvrira les festivités dès 18 h 30. Le porte-parole de la fête nationale à Québec cette année, Benoît McGinnis, prononcera le traditionnel discours patriotique. Télé-Québec diffusera le spectacle en différé dès 21 h 30 ; à la radio, il sera retransmis par Rouge FM et iHeartRadio.

Longueuil

Le 23 juin, à 16 h 30, au parc St. Mark

Le 24 juin, à 18 h, au parc de la Cité

La Ville de Longueuil a prévu de faire durer la fête avec une programmation double. Le 23, des activités auront lieu en après-midi dès 16 h 30 au parc St. Mark, avant un spectacle qui débutera à 20 h 15 par une performance de Marilyne Léonard, l’une des Révélations Radio-Canada cette année. À 21 h 30, ce sera au tour de Dumas de monter sur scène pour une célébration remplie d’énergie. La fin de soirée sera assurée par un DJ qui fera jouer des succès francophones dansants. Le groupe Bleu Jeans Bleu assurera la suite des festivités le lendemain à 21 h, avec un concert au parc de la Cité. L’auteure-compositrice-interprète Reney Ray ouvrira la soirée à 19 h 45.

Laval

Le 23 juin, à 19 h 15, au Centre de la nature

Le grand spectacle de la fête nationale à Laval aura lieu au Centre de la nature en compagnie de Zachary Richard, Ariane Moffatt, Galaxie, Laurence Jalbert, Marie-Pierre Arthur, Fanny Bloom, Safia Nolin, Kanen, Lumière, Ya Cetidon et Sensei H. Mis en scène par Ines Talbi, sous la direction musicale d’Alex McMahon, et bonifié par la présence de Philippe Brach, le spectacle sera précédé d’une performance de Qualité Motel, qui fera danser la foule entre 19 h 15 et 20 h 30. Puis monteront sur scène tous les artistes invités cette année, tandis que Kim Lévesque-Lizotte prononcera le discours patriotique. La Ville de Laval prévoit une performance surprise à 23 h en remplacement des traditionnels feux d’artifice.

Gatineau

Le 23 juin, à 18 h, dans le secteur piétonnier de la rue Laval

Les 23 et 24 juin, au parc des Cèdres, dans le cadre du festival Outaouais en fête

Les résidants de Gatineau et des environs auront l’embarras du choix pour les célébrations de la Saint-Jean. Dans le secteur piétonnier de la rue Laval, c’est Corneille qui animera la soirée de la fête nationale, accompagné de ses musiciens. Juste avant lui, Gab Bouchard montera sur scène avec son Cool Band. L’artiste originaire de l’Outaouais Claudie Létourneau amorcera cette soirée animée par Julien Morissette avec sa pop alternative groovy. Du côté du parc des Cèdres, on en sera aux jours 3 et 4 du festival Outaouais en fête. Les sœurs Boulay seront en tête d’affiche le 23. Le 24, Daniel Bélanger (qui aura aussi célébré la Saint-Jean la veille à Terrebonne), Rosemarie Gauthier et Andréanne A. Malette animeront en chansons la soirée de la fête nationale.

D’autres spectacles à voir ce week-end

Le 23 juin

L’Assomption : Michel Rivard, sur la place Karl-Tremblay à 21 h

Saint-Jérôme : Salebarbes, Sandra Contour et Blondes Naturelles, au parc Jacques-Locas à 18 h

Sorel-Tracy : Jérôme 50, Les Chats Noirs, Eric Speed et Sylvain Guimond, au parc Regard-sur-le-Fleuve à 18 h 30

Montréal-Est : Émile Bilodeau et Anthony Gaudet, au parc de l’Hôtel-de-Ville à 19 h

Le 24 juin

Sherbrooke : Marjo, Comment Debord et Rau_Ze, rue Wellington Sud à 17 h 45

Châteauguay : Martin Deschamps et Michel Pagliaro, au parc du 350e CMP ; festivités à partir de midi et spectacle à 19 h 30

Lachine : Mononc’ Serge et Vilain Pingouin, au parc Noël-Spinelli à 20 h

