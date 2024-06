Les célébrations de la fête nationale se poursuivent ce lundi. Petit guide des principaux rassemblements prévus.

Montréal

Grand spectacle au parc Maisonneuve, dès 20 h

Le spectacle montréalais de la fête nationale est intitulé Une chance qu’on s’a, un beau clin d’œil à Jean-Pierre Ferland, mort le 27 avril dernier. Animé par Pierre-Yves Lord et mis en scène par Pierre Séguin, le grand rassemblement est placé sous le signe de la nostalgie. Y participeront Claude Dubois, Roxane Bruneau, Patsy Gallant, Queenie, Daniel Lavoie, Kanen, Éléonore Lagacé, Judi Richards, FouKi et Le Vent du Nord. Le traditionnel défilé de la Saint-Jean se déroulera plus tôt, à partir de 13 h 30. Le départ se fera au coin des rues Rachel et Molson, puis les festivités se poursuivront au parc Maisonneuve. Pour ceux et celles qui célébreront à la maison, le grand spectacle sera diffusé à 20 h 30 sur ICI Télé et TVA et, à la radio, sur CKOI, les cinq stations Rythme et CIME.

D’autres spectacles à noter

Longueuil : Bleu Jeans Bleu au parc de la Cité, à 21 h

Gatineau : Daniel Bélanger, Rosemarie Gauthier et Andréanne A. Malette au parc des Cèdres, dans le cadre du festival Outaouais en fête

Sherbrooke : Marjo, Comment Debord et Rau_Ze dans la rue Wellington Sud, dès 17 h 45

Châteauguay : Martin Deschamps et Michel Pagliaro, au parc du 350e CMP. Festivités dès 12 h et spectacle à 19 h 30.

Lachine : Mononc’ Serge et Vilain Pingouin, au parc Noël-Spinelli, dès 20 h

