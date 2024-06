Francos Comme une consécration pour Karkwa

On a craint une partie de la journée de jeudi que ça vire à l’orage en soirée. L’averse est tombée en après-midi. Le temps a quand même été à la tempête sur la place des Festivals en soirée : devant l’une de ses plus grandes foules en carrière, Karkwa a fait la pluie et le beau temps.