(Inglewood) Non content de faire un tour de piste après avoir remporté son combat contre Drake, le rappeur Kendrick Lamar a transformé son concert « Pop Out », mercredi soir au Forum de Los Angeles, en une célébration cathartique, retransmise en direct.

Ryan Pearson Associated Press

Lamar a organisé un concert de trois heures mettant en vedette un mélange de rappeurs et de vedettes émergentes de Los Angeles, dont Tyler, The Creator, Steve Lacy et YG. Quand ce fut son tour de monter sur scène, le rappeur de 37 ans a performé avec les collaborateurs de Black Hippy Schoolboy Q, Ab-Soul et Jay Rock, et a chanté ses chansons qui attaquent Drake, Euphoria et 6 : 16 in LA. Il a ensuite été rejoint sur scène par Dr Dre.

Les deux titans de la côte ouest ont interprété « Still D. R. E. » et « California Love » avant que Dre ne calme la foule rugissante en appelant à un moment de silence. Il a ensuite prononcé la citation du film Le sixième sens qui ouvre la chanson phare de Lamar « Not Like Us » : « Je vois des gens morts » (« I see dead people »).

Une foule de 17 000 personnes, incluant The Weeknd, LeBron James, Ayo Edebiri et Rick Ross, ont rappé sur chaque mot de la production mordante, mais jubilatoire, de DJ Mustard, que Lamar a redémarrée deux fois après le premier couplet et interprété quatre fois dans son intégralité.

Gambadant, dansant et tournant autour de lui alors que Lamar montait sur scène dans un chandail à capuche rouge, on pouvait voir les célébrités de la NBA Russell Westbrook et DeMar DeRozan, Mustard, le rappeur Roddy Ricch et même une troupe de danse d’adolescents dirigée par l’innovateur du krump, un style de danse, Tommy le Clown.

Lamar s’est délecté de ce moment : « Vous ne laisserez personne manquer de respect à la côte ouest. Vous ne laisserez personne imiter nos légendes, hein », a-t-il déclaré, faisant référence à l’utilisation par Drake d’un outil d’intelligence artificielle pour imiter la voix de 2Pac sur l’une de ses chansons.

Mais Lamar avait encore d’autres choses en tête, appelant des hommes et des femmes spécifiques à le rejoindre sur scène pour une photo de groupe.

« Cela n’a rien à voir avec une chanson, rien à voir avec des chansons qui vont et qui viennent, cela a tout à voir avec ce moment précis. C’est de cela qu’il s’agit, de nous rassembler tous. »