Global Citizen Festival Post Malone et Doja Cat mobiliseront les jeunes

(New York) Post Malone et Doja Cat, deux grandes vedettes de la musique pop, seront les têtes d’affiche du Global Citizen Festival de cette année, à New York, le 28 septembre, alors que les organisateurs se concentrent sur la mobilisation des jeunes pour aider à résoudre les problèmes urgents du monde.