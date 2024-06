The Kid Laroi, Shaboozey et Milky Chance au nouveau festival Fono

Plusieurs vedettes internationales et de nombreux artistes locaux sont attendus pour un tout nouvel évènement musical, au cœur du campus de l’Université Laval : le festival Fono. Shaboozey, The Kid Laroi, Claudia Bouvette, Milky Chance, Matt Holubowski et plusieurs autres monteront sur scène les 13 et 14 septembre prochain à Québec.

Collaborateur de Beyoncé sur son plus récent album, l’artiste country et hip-hop Shaboozey sera de la partie le 14, une belle prise pour le nouveau festival.

Le rappeur australien The Kid Laroi sera également en prestation le même soir, tout comme les chanteuses Claudia Bouvette, Naomi et Devon Cole, Robert Robert, Bibi Club et CRi.

La veille, Milky Chance, The Beaches, Katie Tupper, Matt Holubowski, Étienne Dufresne et bien d’autres sont attendus.

