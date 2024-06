(Paris) Le groupe de K-pop Seventeen, parmi les plus populaires au monde, deviendra le 26 juin « ambassadeur de bonne volonté » de l’UNESCO, a annoncé mardi l’Organisation onusienne pour l’éducation, la science et la culture.

Agence France-Presse

« Seventeen et l’UNESCO partagent la même volonté de donner aux jeunes les moyens de conduire le changement et de relever les défis de notre siècle. Ils inspirent et soutiennent également les jeunes du monde entier grâce à leur musique et à leur énergie positive », a commenté la directrice générale de l’UNESCO, la Française Audrey Azoulay.

« Après plusieurs actions conjointes réussies, j’ai voulu que notre partenariat prenne une importance stratégique encore plus grande. Le 26 juin, j’aurai le plaisir d’accueillir les 13 membres du groupe dans la famille des ambassadeurs de bonne volonté de l’UNESCO », s’est-elle réjouie dans un communiqué.

Seventeen, groupe sud-coréen fondé en 2015 autour de treize jeunes artistes, a été la deuxième formation à générer le plus de recettes au monde en 2023, derrière la superstar Taylor Swift, selon la Fédération internationale de l’industrie phonographique.

Leurs chansons ont été écoutées à des milliards de reprises sur la plateforme Spotify. Leur single Don’t Wanna Cry a été vu plus de 275 millions de fois sur YouTube.

En devenant ambassadeur de bonne volonté lors de cette cérémonie prévue à Paris, Seventeen « s’engagera à mettre son talent et sa voix au service des valeurs et du mandat de l’organisation », a indiqué l’UNESCO, dont le siège est à Paris.

Durant cet évènement, « Audrey Azoulay donnera (au groupe) une feuille de route pour mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les jeunes et créer des opportunités de changements concrets à travers les programmes de l’UNESCO ».

Seventeen s’était produit en novembre 2023 dans le grand auditorium parisien de l’UNESCO, un espace feutré qu’ils avaient transformé en dancefloor. Les 500 places pour l’évènement s’étaient vendues en moins d’une heure.

Le footballeur brésilien Vinicius, l’actrice espagnole Rossi de Palma, l’acteur américain Forest Whitaker ou le chef italo-argentin Mauro Colagreco sont également ambassadeurs de l’UNESCO.